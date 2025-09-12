快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

童子賢看手機市況：零組件表現佳 下半年可望迎「平靜的秋天」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

針對今年下半年手機市況，和碩（4938）董事長童子賢12日重申，零組件產業七月跟八月還不錯，所以自己本來的憂慮有一點比較放鬆，相信下半年應該可以稍微比原來的憂慮好一點，「應該是過一個平靜的秋天。」

童子賢12日出席「2025桃園企業高峰會」，以「技術x決策x創新：企業轉型的關鍵抉擇與生機」為題發表演說，會後接受媒體提問。

針對下半年手機市況，童子賢指出，「我看到的零組件的產業，七月跟八月還不錯，所以我本來的憂慮有一點比較放鬆，憂慮是因為上半年受到川普關稅的因素，汽車產業就很麻煩，汽車銷售產業很多車子都卡在海關，因為在關稅沒有確定的情況下，很多人都不敢去提車。」

童子賢表示，「我們本來也擔心全球的消費者，因為關稅的關係，消費不是過猛、就是過度的保守，那目前七八月零組件的情況還不錯，那零組件不錯，代表後面的成品有下訂單，零組件才會大幅增長。」

童子賢強調，「所以我們相信下半年應該可以稍微比原來的憂慮好一點，應該是過一個平靜的秋天這樣子。」

手機 關稅 童子賢

延伸閱讀

童子賢看比特幣發展 呼籲台灣加強數位金融

和碩董事長童子賢唱旺拉貨動能

影／童子賢：不能關掉核電廠 核三必須延役

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

相關新聞

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶...

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

廣達楊麒令：訂單多到想像不到 墨西哥廠明年初投產

代工廠廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天說，「訂單還是多到我們想像不到」，廣達除了在美國加州及田納西州持續擴產之外，...

和碩童子賢看下半年手機市況：可望迎來「平靜的秋天」

針對今年下半年手機市況，和碩（4938）董事長童子賢12日重申，零組件產業七月跟八月還不錯，所以自己本來的憂慮有一點比較...

燦坤iPhone 17系列與iPhone Air線上預購3分鐘完售 預購王是這款

3C通路商燦坤（2430）12日晚間8時在其線上購物網站開放iPhone 17系列與iPhone Air新機預購活動，開...

DVCon兩地主席率團拜訪科政中心 促進台日深化IC設計交流

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展本周盛大登場，吸引全球半導體產業鏈業者齊聚，交流熱絡。DVCon Ja...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。