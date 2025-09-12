童子賢看手機市況：零組件表現佳 下半年可望迎「平靜的秋天」
針對今年下半年手機市況，和碩（4938）董事長童子賢12日重申，零組件產業七月跟八月還不錯，所以自己本來的憂慮有一點比較放鬆，相信下半年應該可以稍微比原來的憂慮好一點，「應該是過一個平靜的秋天。」
童子賢12日出席「2025桃園企業高峰會」，以「技術x決策x創新：企業轉型的關鍵抉擇與生機」為題發表演說，會後接受媒體提問。
針對下半年手機市況，童子賢指出，「我看到的零組件的產業，七月跟八月還不錯，所以我本來的憂慮有一點比較放鬆，憂慮是因為上半年受到川普關稅的因素，汽車產業就很麻煩，汽車銷售產業很多車子都卡在海關，因為在關稅沒有確定的情況下，很多人都不敢去提車。」
童子賢表示，「我們本來也擔心全球的消費者，因為關稅的關係，消費不是過猛、就是過度的保守，那目前七八月零組件的情況還不錯，那零組件不錯，代表後面的成品有下訂單，零組件才會大幅增長。」
童子賢強調，「所以我們相信下半年應該可以稍微比原來的憂慮好一點，應該是過一個平靜的秋天這樣子。」
