廣達楊麒令：訂單多到想像不到 墨西哥廠明年初投產
代工廠廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令今天說，「訂單還是多到我們想像不到」，廣達除了在美國加州及田納西州持續擴產之外，也規劃在墨西哥建置產線，預計明年初投產，原本視為分散投資，現在已成為必要，以因應成本與關稅問題。
他說，主權人工智慧（AI）相關專案正在慢慢增加，市場需求持續存在，廣達有沙烏地阿拉伯的主權AI專案正在接洽中，還需要時間發酵。各國政府或機構建置主權AI的模式多元，包含自建資料中心、使用共置機房（Co-Location），或直接由雲端服務供應商（CSP）代管。
楊麒令今天出席經理人成長年會發表演講，主題為「AI世代下，持續引領產業發展與突破」，會後接受媒體採訪時做以上表示。
楊麒令提到，由於美國關稅政策不明朗、半導體232條款調查結果尚未出爐，廣達還沒有在美國進行伺服器L6（主機板組裝）的計畫。
針對下半年展望，他說，AI伺服器整體市場時程，主要依循輝達（NVIDIA）的規劃，第3季仍處於新舊產品轉換期，第4季有望迎來高峰；上個世代的輝達GB200產品需求仍然存在，部分客戶的訂單持續到2026年。
