台積電深化ESG發展 張忠謀手繪表格奠定永續DNA

台積電資深副總暨ESG委員會主席何麗梅今（12）日在「2025亞太永續博覽會—共榮x成長論壇」中表示，台積電自2011年成立ESG委員會以來，真的覺得做出一些成績，包括水資源管理、循環經濟、生態社會共同體。她更親曝14年前，創辦人張忠謀隨身拿了一張紙，清楚畫了一張表，這張表的橫軸上寫著「我們在哪一方面可以對社會有貢獻」，縱軸是說「我們要做什麼事情才可以對社會有貢獻」，這張表也是台積電ESG的起源，把台積電永續的DNA一點一滴地紮進日常營運當中。

台積電企業永續副處長張麗絨隨後說明台積電永續報告書如何驅動重大議題及資源循環管理。她說台積電自2016年起，正式啟動重大性分析，以確保企業永續策略能聚焦於對公司與社會最重要的議題。

每一份永續報告書中，台積電都針對重大議題設定明確的策略與目標，並透明揭露年度績效與行動成果。公司同仁常笑稱，「每一年都要有新作為」，因為唯有持續創新，才有內容可以呈現在報告書中。

透過永續報告書，台積電展現了從內部管理到外部合作的逐步進展。以過去三年的焦點案例為例：2015年，報告書聚焦二手電腦再生，推動資訊設備循環利用；2016年，重點轉向化學品回收再利用，強化廠內資源管理；2024年，則延伸至廠外合作，與供應商攜手建立國內零廢中心，將廢棄物管理提升到資源循環的新層次。這些案例不僅展示了台積電在永續管理上的實際落地，也突顯報告書在公司文化與行動上的驅動力。

此外，台積電持續參考國內外標竿企業的永續行動與資訊揭露，並以此檢視自身表現。公司強調「All-in」精神，關注各領域的最佳實務，並學習可借鏡之處，以推動更高標準的企業治理。例如，台積電在水資源管理上，也積極對標國際先進企業的做法。多年前，部分國際標竿企業已設定水資源管理目標，台積電見賢思齊，將Water Policy納入2024年重大議題管理目標，規劃於2040年前達到百分之百水資源永續管理。

目前，台積電已整合再生水利用、海水淡化及地下水涵養等多項措施，並持續研發與投入創新技術，期望在水資源管理上取得新突破。公司表示，未來將進一步提升整體水資源富裕程度，並將相關成果透明揭露於報告書中，與利益相關者分享。