快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

路透：台灣推晶片外交 吸引新舊盟友齊聚半導體展

中央社／ 台北12日綜合外電報導

全球頂尖半導體公司本週齊聚SEMICON Taiwan國際半導體展，除了討論人工智慧（AI）熱潮，有項議題也較以往更受矚目：台灣如何運用其在晶片產業的主導地位，推動自身外交目標。

台灣外交部首度在SEMICON Taiwan聯合舉辦地緣政治論壇，外長林佳龍在開幕致詞強調，半導體與AI都是「戰略資源」，而只有與台灣合作，自由世界才能建立值得信任的「非紅供應鏈」。

路透社報導，台灣尤其積極與其他「志同道合」的民主國家加強科技合作，特別是中東歐國家。這些國家由於俄羅斯全面入侵烏克蘭，也對台灣面臨的中國威脅產生共鳴。

在總統賴清德出席的另一場SEMICON Taiwan活動，捷克科學研究與創新部長茨尼塞克（Marek Zenisek）指出，捷克和台灣共享民主、自由及開放等價值。

茨尼塞克說道：「這些價值在各方面都面臨與日俱增的壓力，因此，我們建立夥伴關係是很自然的事。」台積電正在離捷克邊境不遠的德國德勒斯登（Dresden）建造首座歐洲廠，而捷克積極爭取成為該廠供應商。

根據路透社，除了台灣在歐美的傳統但非正式支持者，SEMICON Taiwan這次也吸引一些令人意外的國家與會，這些國家早已疏遠台灣、轉向中國。

SEMICON Taiwan這次有17個國家館參展，創歷史新高，其中哥斯大黎加是首次參展。哥國於2007年成為第1個與台灣斷交、和中國建交的中美洲國家。

同時，來自非洲的代表團也首度與會。中國在非洲具有廣泛外交跟經濟影響力，相形之下，台灣在那裡的影響力極為有限。

來自「法國－非洲基金會」（French-AfricanFoundation）的10位非洲科技企業家在法國在台協會協助安排下訪台，並與林佳龍會面。

活躍於剛果共和國的醫療科技新創公司AfriWellHealth執行長歐旺納（Joelle Itoua Owona）告訴路透社，非洲國家政府希望實現合作夥伴關係多元化。

歐旺納提到，如同美國、法國等國家能同時吸引台灣跟中國的投資，非洲應該也不例外，「台灣是（非洲）另一個朋友」。

非洲 捷克 外交部

延伸閱讀

疑對中方立場軟化 川普撤回鷹派商務部助理部長提名

路透：新版《台灣全民安全指引》下周發布 首次指示遇敵如何應對

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

路透：美財長貝森特下周4度會晤中國副總理何立峰 TikTok問題上談判桌

相關新聞

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶...

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

強化資安韌性！SEMI E187認驗證制度正式啟動

數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動...

系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角

加百裕與系統電深化合作，繼今年5月雙方簽訂策略聯盟備忘錄，今天加百裕公告選任副董事長，由系統電董事長李益仁擔任

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

專注於半導體晶圓測試解決方案的漢民測試系統，預計9月17日在興櫃市場交易，參考價格100元。漢測成立於2004年，隨著半...

國泰證9月投資觀點：AI 機器人產業、高信評債券成全球投資亮點

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於近期順利落幕，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在演說中表明充分就業與物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。