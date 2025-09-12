路透：台灣推晶片外交 吸引新舊盟友齊聚半導體展

全球頂尖半導體公司本週齊聚SEMICON Taiwan國際半導體展，除了討論人工智慧（AI）熱潮，有項議題也較以往更受矚目：台灣如何運用其在晶片產業的主導地位，推動自身外交目標。

台灣外交部首度在SEMICON Taiwan聯合舉辦地緣政治論壇，外長林佳龍在開幕致詞強調，半導體與AI都是「戰略資源」，而只有與台灣合作，自由世界才能建立值得信任的「非紅供應鏈」。

路透社報導，台灣尤其積極與其他「志同道合」的民主國家加強科技合作，特別是中東歐國家。這些國家由於俄羅斯全面入侵烏克蘭，也對台灣面臨的中國威脅產生共鳴。

在總統賴清德出席的另一場SEMICON Taiwan活動，捷克科學研究與創新部長茨尼塞克（Marek Zenisek）指出，捷克和台灣共享民主、自由及開放等價值。

茨尼塞克說道：「這些價值在各方面都面臨與日俱增的壓力，因此，我們建立夥伴關係是很自然的事。」台積電正在離捷克邊境不遠的德國德勒斯登（Dresden）建造首座歐洲廠，而捷克積極爭取成為該廠供應商。

根據路透社，除了台灣在歐美的傳統但非正式支持者，SEMICON Taiwan這次也吸引一些令人意外的國家與會，這些國家早已疏遠台灣、轉向中國。

SEMICON Taiwan這次有17個國家館參展，創歷史新高，其中哥斯大黎加是首次參展。哥國於2007年成為第1個與台灣斷交、和中國建交的中美洲國家。

同時，來自非洲的代表團也首度與會。中國在非洲具有廣泛外交跟經濟影響力，相形之下，台灣在那裡的影響力極為有限。

來自「法國－非洲基金會」（French-AfricanFoundation）的10位非洲科技企業家在法國在台協會協助安排下訪台，並與林佳龍會面。

活躍於剛果共和國的醫療科技新創公司AfriWellHealth執行長歐旺納（Joelle Itoua Owona）告訴路透社，非洲國家政府希望實現合作夥伴關係多元化。

歐旺納提到，如同美國、法國等國家能同時吸引台灣跟中國的投資，非洲應該也不例外，「台灣是（非洲）另一個朋友」。