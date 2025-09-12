聽新聞
記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周
美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶DDR4及DDR5產品。通路商傳出，美商記憶體大廠美光已發出通知，繼上周宣布調漲NAND Flash價格一成後，也再發出將調漲20~30%的漲價通知，並自今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5暫停報價，預估所有產品停止報價一周。
美光表示，由於公司正處法說前緘默期，無法對市場傳言做任何回應。
稍早市場即傳出國內DRAM大廠南亞科和華邦電等都計畫第4季大幅調漲報價，漲幅估計逾五成之多。
通路商則稱此次調漲項目已幾乎涵蓋所有應用，包括消費性、工業用及車用等產品，部分漲幅可能高達70%。
