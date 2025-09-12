快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
記憶體漲勢恐延至第4季，美光今起停止所有DRAM產品報價一周。(路透)
記憶體漲勢恐延至第4季，美光今起停止所有DRAM產品報價一周。(路透)

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶DDR4及DDR5產品。通路商傳出，美商記憶體大廠美光已發出通知，繼上周宣布調漲NAND Flash價格一成後，也再發出將調漲20~30%的漲價通知，並自今日起所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5暫停報價，預估所有產品停止報價一周。

美光表示，由於公司正處法說前緘默期，無法對市場傳言做任何回應。

稍早市場即傳出國內DRAM大廠南亞科和華邦電等都計畫第4季大幅調漲報價，漲幅估計逾五成之多。

通路商則稱此次調漲項目已幾乎涵蓋所有應用，包括消費性、工業用及車用等產品，部分漲幅可能高達70%。

美光 記憶體

延伸閱讀

SK海力士完成內部認證 準備量產HBM4

台水公司與美光簽訂捐贈協議 攜手推動台中市管線汰換

外資買超146億元 成交量冠亞軍的DRAM竟分居買超、賣超第一名

美光勁揚帶動記憶體台廠 華邦電宜鼎創1年多新高價

相關新聞

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶...

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

強化資安韌性！SEMI E187認驗證制度正式啟動

數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動...

系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角

加百裕與系統電深化合作，繼今年5月雙方簽訂策略聯盟備忘錄，今天加百裕公告選任副董事長，由系統電董事長李益仁擔任

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

專注於半導體晶圓測試解決方案的漢民測試系統，預計9月17日在興櫃市場交易，參考價格100元。漢測成立於2004年，隨著半...

國泰證9月投資觀點：AI 機器人產業、高信評債券成全球投資亮點

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於近期順利落幕，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在演說中表明充分就業與物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。