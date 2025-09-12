強化資安韌性！SEMI E187認驗證制度正式啟動

數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動儀式。數產署表示，建立認驗證制度將強化資安韌性，並提升半導體設備產業競爭力。

SEMI E187認驗證制度啟動儀式今天在SEMICONTaiwan 2025半導體資安趨勢高峰論壇登場，數產署署長林俊秀與SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸共同簽署合作宣示。

林俊秀指出，SEMI E187認驗證制度的正式啟動，不僅展現台灣在半導體供應鏈資安治理上的領導地位，更將成為國際合作的新典範。

曹世綸提及，SEMI E187認驗證制度的啟動，象徵產業邁出重要一步，期望與政府、產業領袖及國際夥伴攜手，打造更安全、更具韌性的半導體生態系統。

數產署表示，SEMI E187為全球首個由台灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準，自2018年起由數產署、台積電、工研院及SEMI共同推動，歷經多年推廣與驗證能量培植，至今協助國內多家半導體設備業者，包括均豪精密、東捷科技、志聖、台達集團、歐美科技、天虹科技、凱諾科技、晶彩科技、河洛半導體、威力工業及偉勝乾燥等，通過實驗室合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）。

數產署說明，透過認驗證制度的建立，將推動SEMIE187在全球產業鏈中的廣泛應用，強化台灣半導體產業資安韌性，提升半導體設備產業競爭力，亦將帶動國內設備商加速導入國際資安標準，提升產品與服務的信任度，以及產業競爭力。

數產署表示，將透過持續深化台灣與國際產業標準組織的合作，形成產業整體資安防護網絡，共同打造更具安全的半導體供應鏈，確保台灣在全球產業中的關鍵地位與長遠優勢。