快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

強化資安韌性！SEMI E187認驗證制度正式啟動

中央社／ 台北12日電
數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動儀式。示意圖。聯合報系資料照片／記者王郁倫攝影
數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動儀式。示意圖。聯合報系資料照片／記者王郁倫攝影

數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動儀式。數產署表示，建立認驗證制度將強化資安韌性，並提升半導體設備產業競爭力。

SEMI E187認驗證制度啟動儀式今天在SEMICONTaiwan 2025半導體資安趨勢高峰論壇登場，數產署署長林俊秀與SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸共同簽署合作宣示。

林俊秀指出，SEMI E187認驗證制度的正式啟動，不僅展現台灣在半導體供應鏈資安治理上的領導地位，更將成為國際合作的新典範。

曹世綸提及，SEMI E187認驗證制度的啟動，象徵產業邁出重要一步，期望與政府、產業領袖及國際夥伴攜手，打造更安全、更具韌性的半導體生態系統。

數產署表示，SEMI E187為全球首個由台灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準，自2018年起由數產署、台積電、工研院及SEMI共同推動，歷經多年推廣與驗證能量培植，至今協助國內多家半導體設備業者，包括均豪精密、東捷科技、志聖、台達集團、歐美科技、天虹科技、凱諾科技、晶彩科技、河洛半導體、威力工業及偉勝乾燥等，通過實驗室合格性驗證（Verification of Conformity, VoC）。

數產署說明，透過認驗證制度的建立，將推動SEMIE187在全球產業鏈中的廣泛應用，強化台灣半導體產業資安韌性，提升半導體設備產業競爭力，亦將帶動國內設備商加速導入國際資安標準，提升產品與服務的信任度，以及產業競爭力。

數產署表示，將透過持續深化台灣與國際產業標準組織的合作，形成產業整體資安防護網絡，共同打造更具安全的半導體供應鏈，確保台灣在全球產業中的關鍵地位與長遠優勢。

資安 半導體

延伸閱讀

中央大學研究：企業生態足跡越高　資安風險越低

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

WhatsApp吹哨者控怠忽資安 Meta反擊稱挾怨報復

日台交流協會：沒有台灣製造半導體 美國AI岌岌可危

相關新聞

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶...

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

強化資安韌性！SEMI E187認驗證制度正式啟動

數發部數產署與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）及工研院合作，推動半導體設備資安標準SEMI E187，今天舉行啟動...

系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角

加百裕與系統電深化合作，繼今年5月雙方簽訂策略聯盟備忘錄，今天加百裕公告選任副董事長，由系統電董事長李益仁擔任

漢測預計17日登興櫃 搶攻AI與HPC先進測試市場商機

專注於半導體晶圓測試解決方案的漢民測試系統，預計9月17日在興櫃市場交易，參考價格100元。漢測成立於2004年，隨著半...

國泰證9月投資觀點：AI 機器人產業、高信評債券成全球投資亮點

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於近期順利落幕，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在演說中表明充分就業與物價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。