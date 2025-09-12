系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角

加百裕與系統電深化合作，繼今年5月雙方簽訂策略聯盟備忘錄，今天加百裕公告選任副董事長，由系統電董事長李益仁擔任。

另外加百裕近期股價大漲，雖然今天終場下跌2.7元、收53.7元，但週線仍大漲11.6元或27.5%。應主管機關要求，加百裕盤後公布8月自結歸屬母公司淨損新台幣698萬元，較去年同期淨損2317萬元，虧損大幅縮減近7成，但仍未擺脫赤字，單月每股稅後淨損0.07元。

加百裕與系統電今年5月宣布簽訂策略聯盟備忘錄，雙方擬聯手拓展消費性電子產品、電動手工具、儲能與伺服器備援電池、電動自行車等多元市場。

加百裕表示，與系統電策略結盟，合作內容包括技術整合與產品開發、通路資源共享、製造與供應鏈協同，以及市場拓展與客戶聯合開發等。預期雙方合作可產生高度協同效益，對營運帶來正面影響。

加百裕表示，在全球儲能與動力電池領域具備深厚實力，擁有眾多知名品牌客戶，可協助系統電優化電池模組供應鏈與相關成本，提升供應鏈效率與彈性。而系統電在車用電子、儲能與電源產品等方面有通路優勢，雙方合作可擴大市場觸角。