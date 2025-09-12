系統電董事長李益仁擔任加百裕副董事長 雙方合作欲擴大市場觸角
加百裕與系統電深化合作，繼今年5月雙方簽訂策略聯盟備忘錄，今天加百裕公告選任副董事長，由系統電董事長李益仁擔任。
另外加百裕近期股價大漲，雖然今天終場下跌2.7元、收53.7元，但週線仍大漲11.6元或27.5%。應主管機關要求，加百裕盤後公布8月自結歸屬母公司淨損新台幣698萬元，較去年同期淨損2317萬元，虧損大幅縮減近7成，但仍未擺脫赤字，單月每股稅後淨損0.07元。
加百裕與系統電今年5月宣布簽訂策略聯盟備忘錄，雙方擬聯手拓展消費性電子產品、電動手工具、儲能與伺服器備援電池、電動自行車等多元市場。
加百裕表示，與系統電策略結盟，合作內容包括技術整合與產品開發、通路資源共享、製造與供應鏈協同，以及市場拓展與客戶聯合開發等。預期雙方合作可產生高度協同效益，對營運帶來正面影響。
加百裕表示，在全球儲能與動力電池領域具備深厚實力，擁有眾多知名品牌客戶，可協助系統電優化電池模組供應鏈與相關成本，提升供應鏈效率與彈性。而系統電在車用電子、儲能與電源產品等方面有通路優勢，雙方合作可擴大市場觸角。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言