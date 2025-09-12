快訊

國泰證9月投資觀點：AI 機器人產業、高信評債券成全球投資亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年9月全球商品及主要市場投資氣象觀測圖、主要產業觀察。（國泰證券/提供)
傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於近期順利落幕，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在演說中表明充分就業與物價穩定的風險平衡，市場普遍解讀其談話內容釋出9月可能啟動降息的訊號，進一步強化對寬鬆政策的預期，為全球金融市場注入正面動能。國泰證券指出，政策轉向有望帶動資金回流具成長性及收益穩定的標的，AI機器人與高信評債券將成為關注焦點。

國泰證券觀察，受惠於AI產業，AI運算推動機器人產業升級，使其具備更靈活的機器學習與自我調整能力，進而提升效率並加速智慧製造與工業自動化發展，國際大廠Apple、Meta、Google等陸續發布開源機器人模型，期望將開發者引入快速擴張的機器人生態系統。輝達（NVIDIA）與富士康也計畫於2026年在休士頓新廠將人形機器人用於AI伺服器的生產；摩根士丹利更估計，2050年全球人形機器人市場的年營收將達到近5兆美元。國泰證券建議，投資人可多加留意機器人產業的發展潛力，尤其在AI技術加速落地應用的趨勢下，相關企業與供應鏈有望受惠，具備長期投資價值。

債券市場方面，美國財政部在最新季度發債聲明中表示，未來幾個季度將維持附息公債的發行規模，根據美國銀行看法，此項聲明暗示中長期美國公債的發行規模在2027年初之前將不會增加，並指出利率下行的前景有助於提升債券需求，在聯準會進入降息周期之前布局債券，可望鎖定高信評債券的殖利率。國泰證券建議，投資人可關注如科技、大型金融及國防軍工等具備良好信用體質的債券標的，以掌握穩健收益機會。

總體來看，隨著降息氛圍逐漸升溫，市場有望迎來更多投資機會，為資產多元配置創造有利條件。國泰證券認為，AI技術推動機器人產業快速發展，結合債券市場利率的下行環境，投資人可同步關注具成長潛力的科技產業與穩健收益的高信評債券，藉由掌握雙重優勢來提升整體報酬表現。

AI 債券 國泰 美國聯準會

