搶不贏國巨！美蓓亞三美收購芝浦電子失敗

日本時事通訊社報導，日本微型精密機械製造商美蓓亞三美12日表示，針對芝浦電子（Shibaura Electronics）的股份公開收購於9月11日截止，累計參與公開收購已應賣的股份未達門檻，因此將不會收購任何芝浦電子的股份。

美蓓亞三美的出價是每股6,200日圓。相形下，台灣被動元件大廠國巨公開收購價格則是每股7,130日圓。

國巨在未經芝浦電子同意的情況下，於5月提出收購要約。美蓓亞三美以白衣騎士身分介入，試圖阻止國巨收購。