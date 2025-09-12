聽新聞
0:00 / 0:00
搶不贏國巨！美蓓亞三美收購芝浦電子失敗
日本時事通訊社報導，日本微型精密機械製造商美蓓亞三美12日表示，針對芝浦電子（Shibaura Electronics）的股份公開收購於9月11日截止，累計參與公開收購已應賣的股份未達門檻，因此將不會收購任何芝浦電子的股份。
美蓓亞三美的出價是每股6,200日圓。相形下，台灣被動元件大廠國巨公開收購價格則是每股7,130日圓。
國巨在未經芝浦電子同意的情況下，於5月提出收購要約。美蓓亞三美以白衣騎士身分介入，試圖阻止國巨收購。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言