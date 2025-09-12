APEC國際研討會登場 數發部長林宜敬：推動AI創新須強化隱私保護

數發部長林宜敬今天表示，人工智慧（AI）將徹底改變未來世界，優質、大量的資料是模型訓練的關鍵，然而，當政府或企業釋出資料供AI新創應用時，如何保障個人隱私成為重要課題。

數發部今天舉辦「隱私強化技術：機會與挑戰」APEC國際研討會，邀集各國隱私及資安領域專家齊聚台北，共同探討隱私強化技術在政策制定、技術創新、實務應用層面的最新發展與挑戰。

林宜敬表示，AI技術將徹底改變未來世界，而AI必須靠著優質、大量資料做訓練，唯有掌握這些資料，才能建立好的AI模型，但當政府或企業想要釋放各個資料，給AI新創團隊訓練AI模型時，政府又會擔心民眾隱私受到侵犯，因此，此次研討會主題將聚焦隱私強化技術。

林宜敬表示，當數發部遇到問題時，必須從法律面、技術面、商業面著手，這也呼應此次研討會制度設計、技術創新、實務應用等主題，期待台灣好好發展AI科技，另一方面也能兼顧個人隱私保護。

比利時布魯塞爾資訊政策領導中心隱私政策總監Natascha Gerlach談及，隱私強化技術有助企業與政府合規推動AI創新與跨境合作，在全球資料治理扮演重要戰略角色。

數發部表示，隱私強化技術已成為全球資料治理的重要工具與政策焦點，尤其在AI發展迅速、資料跨境流通頻繁的當下，隱私強化技術能提升資料使用的信任基礎，為數位經濟發展注入強大動能。

數發部說明，未來也將持續與APEC各經濟體深化合作，掌握國際技術與政策脈動，強化台灣資料隱私保護制度與應用能量，推動建構開放、安全、可信的數位環境，提升台灣在全球數位治理舞台上的競爭力與影響力。