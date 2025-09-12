快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

APEC國際研討會登場 數發部長林宜敬：推動AI創新須強化隱私保護

中央社／ 台北12日電
數發部長林宜敬今天出席「隱私強化技術：機會與挑戰」APEC國際研討會，他表示人工智慧（AI）將徹底改變未來世界，優質、大量的資料是模型訓練的關鍵。中央社
數發部長林宜敬今天出席「隱私強化技術：機會與挑戰」APEC國際研討會，他表示人工智慧（AI）將徹底改變未來世界，優質、大量的資料是模型訓練的關鍵。中央社

數發部長林宜敬今天表示，人工智慧AI）將徹底改變未來世界，優質、大量的資料是模型訓練的關鍵，然而，當政府或企業釋出資料供AI新創應用時，如何保障個人隱私成為重要課題。

數發部今天舉辦「隱私強化技術：機會與挑戰」APEC國際研討會，邀集各國隱私及資安領域專家齊聚台北，共同探討隱私強化技術在政策制定、技術創新、實務應用層面的最新發展與挑戰。

林宜敬表示，AI技術將徹底改變未來世界，而AI必須靠著優質、大量資料做訓練，唯有掌握這些資料，才能建立好的AI模型，但當政府或企業想要釋放各個資料，給AI新創團隊訓練AI模型時，政府又會擔心民眾隱私受到侵犯，因此，此次研討會主題將聚焦隱私強化技術。

林宜敬表示，當數發部遇到問題時，必須從法律面、技術面、商業面著手，這也呼應此次研討會制度設計、技術創新、實務應用等主題，期待台灣好好發展AI科技，另一方面也能兼顧個人隱私保護。

比利時布魯塞爾資訊政策領導中心隱私政策總監Natascha Gerlach談及，隱私強化技術有助企業與政府合規推動AI創新與跨境合作，在全球資料治理扮演重要戰略角色。

數發部表示，隱私強化技術已成為全球資料治理的重要工具與政策焦點，尤其在AI發展迅速、資料跨境流通頻繁的當下，隱私強化技術能提升資料使用的信任基礎，為數位經濟發展注入強大動能。

數發部說明，未來也將持續與APEC各經濟體深化合作，掌握國際技術與政策脈動，強化台灣資料隱私保護制度與應用能量，推動建構開放、安全、可信的數位環境，提升台灣在全球數位治理舞台上的競爭力與影響力。

AI APEC 數發部 人工智慧

延伸閱讀

美中外長通話 川習有望10月南韓APEC會面

AI道德引熱議 阿特曼：ChatGPT推出後夜難成眠

CNN：川普悄安排赴南韓APEC峰會 可望與習近平、金正恩會晤

專訪／數發部長林宜敬 他要用這一招 讓台灣企業成為First Mover

相關新聞

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

記憶體漲勢恐延至Q4 美光今起停止所有DRAM產品報價一周

美光、SK海力士及三星三大廠轉進高頻寬記憶體（HBM）腳步加速，並給出DDR4 DRAM產品最後供應期限後，造成市場瘋搶...

國泰證9月投資觀點：AI 機器人產業、高信評債券成全球投資亮點

傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會於近期順利落幕，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在演說中表明充分就業與物價...

搶不贏國巨！美蓓亞三美收購芝浦電子失敗

日本時事通訊社報導，日本微型精密機械製造商美蓓亞三美12日表示，針對芝浦電子（Shibaura Electronics）...

APEC國際研討會登場 數發部長林宜敬：推動AI創新須強化隱私保護

數發部長林宜敬今天表示，人工智慧（AI）將徹底改變未來世界，優質、大量的資料是模型訓練的關鍵，然而，當政府或企業釋出資料...

臻鼎簡禎富：推動智慧製造與數位轉型 建立高雄AI園區

臻鼎（4958）總經理簡禎富今日應邀在 SEMICON Taiwan 2025 「高科技智慧製造論壇」開場演講，他回顧晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。