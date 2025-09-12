中租控股首度舉辦創新論壇 宣示中租轉型為科技驅動型企業
中租-KY（5871）12日首度舉辦「中租創新論壇」，以「AI x Energy共創未來」為主題，邀請輝達（NVIDIA）、Strive Computing等，來自美國、日本及台灣重量級講者，與受邀產官學界代表逾120人，共享現今人工智慧與能源前瞻趨勢。在論壇中，中租企業總裁辜仲立正式宣布「今年為中租的人工智慧年」，已啟動中租轉型為科技驅動型企業的改革工程。
辜仲立於1997年推動提昇品質改善計劃（CQI），中租控股因此一改革奠定通過多次金融風暴的厚實基礎。而今「中租創新論壇」舉辦之時，又值中租變革的關鍵時刻，他宣布，「今年為中租的人工智慧年」，從以人為本的傳統機構轉型為科技驅動型企業，將人工智慧與人類智慧結合，提供更智慧、更快捷、更具適應性的金融服務。
辜仲立指出，中租控股透過積極參與這場技術變革，不僅推動公司的創新、進步，於成功完成AI轉型後，將與其他企業分享經驗，未來也將投入更多的資源，幫助中小企業客戶應用AI發展事業。
今年4月間，辜仲立帶企業團隊前往美國矽谷，拜訪輝達執行長黃仁勳，積極邀請黃仁勳擔任閉門論壇的主講者，並在國際電腦展期間成行，由仲安科技於5月21日舉辦「洞察AI趨勢」論壇，現場貴賓雲集，吸引眾多台灣企業領袖蒞臨聽講。有鑑於AI科技的發展，日新月異，為迎接2026年的到來，在這場「中租創新論壇」中，再度邀請輝達高階主管及Strive Computing的營運長（Chief Operating Officer），帶來AI發展的最新消息。
中租控股董事長陳鳳龍表示，AI的發展與能源供應關係密切，運用AI可以提升電網的韌性與供電的穩定性，前提是必須供應穩定的綠電，未來可將AI技術運用於再生能源的發電預測、電力供需分析、虛擬電廠與智慧電網調度等，結合AI優化再生能源發電與用電調度效率，同時也產生新的業務模式，甚至全新的產業。
中租控股於2014年投入太陽能電廠的投資及營運，截至2025年7月，擁有案場超過4,400座，發電總容量達1.55GW，並延伸拓展泰國、越南與馬來西亞等東南亞國家的綠能市場。同時，也擴大投資光儲與儲能系統，積極布局綠能價值鏈，從節能、創能、儲能到售電。
中租創新論壇由中租控股主辦，合作夥伴為中華民國全國工業總會、KPMG安侯建業聯合會計師事務所。上午場聚焦於AI的技術藍圖與應用場景，邀請輝達、Strive Computing、KPMG等業界講者，強調未來25年人工智慧將如何驅動產業升級與社會變革；下午場則訴求能源轉型與永續策略，邀請能源新創公司Terabase、MTM Venture Partners、成功大學教授等專家學者，討論再生能源、儲能技術，以及AI運算帶來的能源需求挑戰。透過跨國專家的研討，為全球能源永續與產業發展提供新思路。
