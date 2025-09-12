不怕AI取代！未來人才關鍵力 洪麗寗鼓勵跨界學習和保持好奇心
緯穎科技董事長洪麗寗今天應邀參加SEMICON Taiwan國際半導體展的科技大師論壇，針對未來人才關鍵力，她表示，應永遠願意跨界學習，並要有好奇心。
洪麗寗說，鼓勵工程師能夠永遠願意學習，願意跨界學習。科技學不完，要有好奇心，才會驅使學習不覺得累。她現在也用人工智慧（AI）做很多事情。
洪麗寗表示，緯穎是做算力的公司，隨著算力愈來愈快，發覺網路與算力不平衡，才會有矽光子方面的合作，此外，還有各種散熱技術，她說，業界應共同努力，為地球做貢獻。
聯電資深副總經理洪圭鈞也參加科技大師論壇，他說應站在高點，因為視野高一點，才能看得遠。此外，還要有創新力，要超越AI，才能去駕馭AI。能夠具備更多AI沒有的基本資料，比較容易成功。
