快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

用戶數仍不到四成！立委要求5G降價 中華電信回應了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。記者杜建重
中華電信。記者杜建重

民進黨立委林俊憲今日舉行「5G補助數百億，用戶數仍不到四成，呼籲三大電信業者調降資費」記者會，並要求電信三雄「降價」，否則政府應該檢討補助方向。

對此，電信龍頭中華電信（2412）回應了！

中華電信指出，將持續提升5G網路品質，並搭配多元終端及加值優惠方案，整合本公司通路及客服服務優勢，持續提供客戶優質的上網體驗。

5G 林俊憲 中華電信

延伸閱讀

台南市長初選媒體民調陳亭妃穩定領先 謝龍介這樣說

台南初選民調曝光！陳亭妃大勝謝龍介 領先林俊憲17個百分點

柯文哲暫緩交保 林俊憲：裁定結論藏有潛台詞

林俊憲酸柯P未交保有潛台詞 陳智菡嗆不如四叉貓：看三立鄉土劇學的？

相關新聞

庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%

研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Trans...

中租控股首度舉辦創新論壇 宣示中租轉型為科技驅動型企業

中租-KY（5871）12日首度舉辦「中租創新論壇」，以「AI x Energy共創未來」為主題，邀請輝達（NVIDIA...

不怕AI取代！未來人才關鍵力 洪麗寗鼓勵跨界學習和保持好奇心

緯穎科技董事長洪麗寗今天應邀參加SEMICON Taiwan國際半導體展的科技大師論壇，針對未來人才關鍵力，她表示，應永...

用戶數仍不到四成！立委要求5G降價 中華電信回應了

民進黨立委林俊憲今日舉行「5G補助數百億，用戶數仍不到四成，呼籲三大電信業者調降資費」記者會，並要求電信三雄「降價」，否...

前立委成唯一主講嘉賓 孫大千受邀參加東盟人工智慧峰會

東盟人工智慧商業高峰會2025今天在馬來西亞吉隆坡的One World Hotel舉行。東盟加印度共11國的科技官員、企...

TrendForce：庫存調整結束 第2季全球智慧手機產量季增4%

根據TrendForce最新調查，2025年第2季智慧手機產量受季節性需求帶動，加乘Oppo、Transsion等品牌歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。