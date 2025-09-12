前立委成唯一主講嘉賓 孫大千受邀參加東盟人工智慧峰會

東盟人工智慧商業高峰會2025今天在馬來西亞吉隆坡的One World Hotel舉行。東盟加印度共11國的科技官員、企業領袖和學者專家約數千人與會，前立委孫大千受邀擔任開幕儀式唯一的主講嘉賓，以「人工智能的未來：機遇與責任」為題演講。

東盟各國政府在近年來全力投入AI科技的發展，不管在人才培育、數據中心，以及區域合作上都投注了大量的資源。前立委孫大千是現任中信金融管理學院科技金融研究所教授、電影視覺特效公司「數字王國」執行董事孫大千，受邀演講「人工智能的未來：機遇與責任」（Navigating the Future of Artificial Intelligence: Opportunities and Responsibilities）。

孫大千表示，在過去十年裡，人類目睹了人工智慧從狹隘的單一應用，逐漸進化到更通用、更接近人類智能的能力。GPT、多模態系統、即時生成代理，早已不再只是科幻情節，它們已經出現在眼前，並且以指數速度持續進步。

他說，2030年AI很可能能夠自動生成電影、設計產品、撰寫程式，甚至做出高階商業決策。隨著AI與量子運算、5G、物聯網的整合，這個進程將進一步加快，並在城市、家庭與產業中創造出智慧生態系。

孫大千指出，在數字王國，我們已經深切體會到AI如何改變視覺特效產業。AI工具如今能 生成逼真的人臉、模擬完整的數位環境，甚至重現演員的聲音與表情，同時大幅降低製作時間與成本。

孫大千表示，這意味著人類創作者將從「動手操作」轉向「高層策展與遠見領航」。AI不會取代人類的創意，它將放大人類的創意。最好的點子依然來自人類的想像力，但AI能夠幫助我們更快、更高效，並以嶄新的形式將這些點子化為現實。

孫大千提醒，所有進步都伴隨著隱憂：演算法偏見、數據隱私、就業取代，以及透明監管的需求。當我們建構影響人類生活方方面面的AI系統時，必須確保它們公平、可解釋、可負責。我們不能只問「AI能做什麼？」，更要問「AI應該做什麼？」