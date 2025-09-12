晶圓代工、先進封裝趨勢明確 法人點名兩檔特化供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

半導體晶圓代工及先進封裝趨勢明確，台積電（2330）站穩世界第一，法人表示，本土特化廠商將持續受惠台積電在地化採購趨勢，看好新應材、台特化等兩檔，後續營運表現將有望增溫。

DIGITIMES預估2025年AI與HPC應用持續驅動需求，先進製程與先進封裝維持強勁成長，全球晶圓代工年營收可望達1,840億美元，年增16%。2029年市場規模將突破2,700億美元，2024-2029年的年複合成長率達11.5%。整體而言，AI與高效運算相關應用將成為未來五年推升晶圓代工產業成長的主要動能。

新應材在黃光微影製程方面，是台積電倚重的供應商，隨著台積電2奈米製程於下半年量產，新應材的表面改質劑(Rinse)、洗邊劑(EBR)和底部抗反射層(BARC)等產品出貨量將於年底2奈米放量後開始有明顯貢獻。

台特化第2季受惠於先進製程應用擴大、稼動率拉升，單季稅後純益1.16億元，年增54.7%，每股純益0.79元；台特化的蝕刻特氣產品無水氟化氫(AHF)，專注先進製程自製特氣產品，產品具寡占地位；今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。法人看好AHF將開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

台積電 晶圓代工

