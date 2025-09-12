庫存調整結束 集邦：第2季全球智慧手機產量3億支季增4%、年增4.8%
根據TrendForce最新調查，2025年第2季智慧手機產量受季節性需求帶動，加乘Oppo、Transsion等品牌歷經庫存調整後恢復生產動能，全球智慧手機生產總數達3億支，季增約4%，年增4.8%。儘管後續經濟情勢依然壓抑消費型產品買氣，但下半年傳統旺季、電商促銷等因素，將有助產量維持全年逐季增長格局。
TrendForce表示，第1季中國市場的智慧手機補貼政策短期刺激中低階產品銷量，並促進庫存去化，因補貼金額、覆蓋商品受限，預估對2025全年的銷售幫助也有限。
分析第2季全球智慧手機生產情況，前六大品牌合計市占穩定維持在80%左右。第一大廠Samsung因旗艦新機備貨力道減弱，生產總量近5,800萬支，季減約5%。
Apple第2季正值新舊機型交替淡季，生產量季減約9%，為4,600萬支，居第二名。但同期產量年增4%，反映出上半年新機型iPhone 16e帶動的增長。Apple為重振在中國市場的銷售，5月在當地祭出優於其他區域的降價優惠，結合補貼政策成功刺激消費，上半年於中國市場的表現得以持平2024年同期。
Xiaomi(含Redmi和POCO)生產總數為4,200萬支，市占位居第三，因持續拓展拉美、非洲等新興市場，加上中國補貼政策助力，產能表現穩定。Oppo(含OnePlus和Realme)第2季隨著庫存調整結束，產能逐步回升，生產總量近3,700萬支，季增約35%，維持排名第四。
以海外新興市場為主力的Transsion(含TECNO、Infinix和itel)，同樣因生產動能恢復，第2季產出逾2,700萬支，季增33%，也因去年同期基期較低，年成長幅度為15.7%，市占排第五名。Vivo(含iQOO)第2季受惠於海外市場持續貢獻，及中國補貼政策帶動，產量季增8%，上升至2,600萬支，排名第六。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言