庫存調整結束 集邦：第2季全球智慧手機產量3億支季增4%、年增4.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2025年第2季智慧手機產量受季節性需求帶動，加乘Oppo、Transsion等品牌歷經庫存調整後恢復生產動能，全球智慧手機生產總數達3億支，季增約4%，年增4.8%。儘管後續經濟情勢依然壓抑消費型產品買氣，但下半年傳統旺季、電商促銷等因素，將有助產量維持全年逐季增長格局。

TrendForce表示，第1季中國市場的智慧手機補貼政策短期刺激中低階產品銷量，並促進庫存去化，因補貼金額、覆蓋商品受限，預估對2025全年的銷售幫助也有限。

分析第2季全球智慧手機生產情況，前六大品牌合計市占穩定維持在80%左右。第一大廠Samsung因旗艦新機備貨力道減弱，生產總量近5,800萬支，季減約5%。

Apple第2季正值新舊機型交替淡季，生產量季減約9%，為4,600萬支，居第二名。但同期產量年增4%，反映出上半年新機型iPhone 16e帶動的增長。Apple為重振在中國市場的銷售，5月在當地祭出優於其他區域的降價優惠，結合補貼政策成功刺激消費，上半年於中國市場的表現得以持平2024年同期。

Xiaomi(含Redmi和POCO)生產總數為4,200萬支，市占位居第三，因持續拓展拉美、非洲等新興市場，加上中國補貼政策助力，產能表現穩定。Oppo(含OnePlus和Realme)第2季隨著庫存調整結束，產能逐步回升，生產總量近3,700萬支，季增約35%，維持排名第四。

以海外新興市場為主力的Transsion(含TECNO、Infinix和itel)，同樣因生產動能恢復，第2季產出逾2,700萬支，季增33%，也因去年同期基期較低，年成長幅度為15.7%，市占排第五名。Vivo(含iQOO)第2季受惠於海外市場持續貢獻，及中國補貼政策帶動，產量季增8%，上升至2,600萬支，排名第六。

