汎銓秀矽光子檢測技術 柳紀綸：CPO 生意可從研發做到量產

客戶新技術開發越困難，生意越好！汎銓（6830）2023～2024年投資超過20億元，今年起支出縮減，業績則起飛，汎銓在國際半導體展首度公開展示矽光子（CPO）量測及分析步驟，對外宣示，今年矽光子與AI相關業績貢獻7~8%，2026年將翻倍超過10%。

董事長柳紀綸指出，客戶因組織調整近兩個月，CPO專案延後，8～9月的矽光子業績成長趨於停滯，但10～11月調整將結束，長期趨勢仍看好，汎銓也積極出海，中國深圳據點7月建廠完成機台建置，8月開始貢獻業績，9～10月業績會更明顯，深圳據點9月就能損益兩平。

汎銓表示，中國市場業務主要搶攻高階、複雜的材料分析業務，避免中低階產品的競爭。由於中國推動「國產化」，將導致設備採購和生產過程中的分析需求大幅增加，對公司有利，故雖中國半導體市場吹逆風，但專注材料分析而非故障分析的汎銓，反而在中國市場的業務表現「真不錯」。

柳紀綸表示，日本市場相對「比較辛苦」，預計日本達到單月損益兩平的時程會在今年11、12月或2026年的第1、2季，美國目前已有業績貢獻，但尚未達到獲利，但其任務是跟世界最大的AI公司合作，特別是在研發前端，他預估美國子公司的獲利時間在2026年。

他表示集團據點都將在11月衝刺，期望單月營收讓人驚艷。

談到新品效應，柳紀綸表示，矽光子與AI相關業務目前佔總業績的7~8%，受客戶端組織調整影響，8～9月矽光子業績成長停滯，但長期趨勢仍看好，明年翻倍，預計2027年相關檢測將有顯著成長。他解釋，不同於傳統材料分析主要針對研發端，矽光子分析將涵蓋從研發到量產的整個階段。

他解釋，這是因為矽光子包含PIC（光子積體電路）及EIC，產業生態對PIC不熟悉，其複雜的封裝結構使得釐清分析困難，一旦出現問題，也很難釐清是EIC還是PIC問題，因此會更依賴專業分析服務。

汎銓今年今年縮減至6億元，未來3年更將低於6億元，在投資折舊今年達高峰後逐年降低，業績則相反成長，他預估本季就將轉虧為盈，下季度會更樂觀。