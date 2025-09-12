聽新聞
庫存調整告一段落 ！集邦：今年第2季全球智慧手機產量達3億支、季增4%
研調機構集邦（TrendForce）12日發布最新調查指出，2025年第2季在季節性需求帶動下，加上Oppo、Transsion等品牌完成庫存調整、恢復拉貨，全球智慧手機產量達3億支，季增約4%，年增4.8%。儘管整體景氣仍壓抑消費力道，但下半年傳統旺季與電商促銷可望支撐全年逐季走升。
集邦評估，中國市場第1季補貼政策確實短期刺激中低階機種銷量並加速去庫存，惟受限補貼金額與適用品項，對全年銷售挹注有限。
以品牌來看，前六大合計市占約八成。Samsung受旗艦新機備貨轉弱影響，第2季產量近5,800萬支、季減約5%，續居龍頭；Apple逢新舊交替淡季，產量4,600萬支、季減約9%，但年增4%，反映上半年iPhone 16e帶動。為修復在中國市況，Apple五月祭出優於其他區域的降價並結合補貼，讓上半年在地表現持平2024年同期。
陸系品牌方面，Xiaomi（含Redmi、POCO）產量約4,200萬支、居第三，受惠拉美與非洲布局與中國補貼助攻，動能穩健；Oppo（含OnePlus、Realme）庫存調整結束、產能回升，產量近3,700萬支、季增約35%，排名第四。主攻新興市場的Transsion（含TECNO、Infinix、itel）產量逾2,700萬支、季增33%，並因基期低年增達15.7%，居第五；Vivo（含iQOO）受海外拉抬與中國補貼帶動，產量約2,600萬支、季增8%，位列第六。
整體而言，庫存壓力緩解與品牌新機節奏回歸常態，下半年在旺季與促銷帶動下，產量動能有望延續，但宏觀經濟不確定性仍將限制高單價機種放量，出貨結構將偏向中階與入門段位。
