SK 海力士領跑 HBM4！國際大廠衝刺高頻寬 台廠 DDR4也成大贏家
南韓晶片製造商SK海力士12日宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。HBM4在效能與能效方面均有大幅提升，有助於提升AI推論性能並降低資料中心的電力消耗。
SK海力士、美光與三星等國際大廠因應AI產業發展，積極擴大HBM產能投入。而HBM製造工藝複雜，需要大量晶圓和先進封裝測試產能，這導致對傳統DDR4產能產生排擠效應，供給減少反而支撐DDR4價格，對於以DDR4為主力產品的台灣廠商如華邦電（2344）和南亞科（2408）來說，成為一大利多。
此外，伴隨AI產業重心從「訓練」逐步轉向「推論」與「邊緣AI」，通用伺服器對DDR4及DDR5的需求也同步提升，進一步擴大傳統DRAM市場。這使得國際大廠衝刺HBM技術不僅沒有削弱DDR市場，反而為傳統DRAM創造新的成長空間。
近期台股記憶體族群因多重利多消息推動，交易活絡。今日華邦電與南亞科成交量分別位列台股第一和第三大，股價也維持高檔。群聯（8299）、商丞（8277）更觸及漲停，而封裝大廠力成（6239）憑藉其先進封裝技術，受惠於HBM訂單大幅增加，股價飆升逾7%、叩關141.5元波段新高，帶動模組廠威剛（3260）等也跟著上漲，整體記憶體族群人氣和買氣都相當熱絡。
整體而言，SK海力士等記憶體大廠對於HBM4的技術突破與量產規劃，結合AI產業的快速成長，正帶動全球記憶體市場新一波動能，並為台灣相關產業供應鏈創造商機。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言