SK 海力士領跑 HBM4！國際大廠衝刺高頻寬 台廠 DDR4也成大贏家

南韓晶片製造商SK海力士12日宣布，已完成HBM4研發，並率全球之先完成量產準備。HBM4在效能與能效方面均有大幅提升，有助於提升AI推論性能並降低資料中心的電力消耗。

SK海力士、美光與三星等國際大廠因應AI產業發展，積極擴大HBM產能投入。而HBM製造工藝複雜，需要大量晶圓和先進封裝測試產能，這導致對傳統DDR4產能產生排擠效應，供給減少反而支撐DDR4價格，對於以DDR4為主力產品的台灣廠商如華邦電（2344）和南亞科（2408）來說，成為一大利多。

此外，伴隨AI產業重心從「訓練」逐步轉向「推論」與「邊緣AI」，通用伺服器對DDR4及DDR5的需求也同步提升，進一步擴大傳統DRAM市場。這使得國際大廠衝刺HBM技術不僅沒有削弱DDR市場，反而為傳統DRAM創造新的成長空間。

近期台股記憶體族群因多重利多消息推動，交易活絡。今日華邦電與南亞科成交量分別位列台股第一和第三大，股價也維持高檔。群聯（8299）、商丞（8277）更觸及漲停，而封裝大廠力成（6239）憑藉其先進封裝技術，受惠於HBM訂單大幅增加，股價飆升逾7%、叩關141.5元波段新高，帶動模組廠威剛（3260）等也跟著上漲，整體記憶體族群人氣和買氣都相當熱絡。

整體而言，SK海力士等記憶體大廠對於HBM4的技術突破與量產規劃，結合AI產業的快速成長，正帶動全球記憶體市場新一波動能，並為台灣相關產業供應鏈創造商機。