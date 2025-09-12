5G補助數百億用戶不到四成 立委籲三大電信調降資費
立法委員林俊憲今天在立法院舉行記者會，數位發展部與NCC應邀出席。林俊憲指出，國內三大電信業者在2020年競標5G頻譜時，共砸下1422億元的天價標金。為了加速回收成本，業者將5G資費訂得過高，實際上將成本轉嫁給消費者，導致民眾遲遲不願從4G升級到5G。林俊憲呼籲政府應要求三大電信業者訂定合理資費，讓更多民眾能享受5G通訊的便利。
林俊憲表示，目前中華電信、遠傳、台灣大哥大等三大業者的5G吃到飽方案，資費至少要1399元，相較於4G的599元或699元方案 ，價格已經翻倍，消費者並未因此享受到更佳的服務品質。民眾對5G普遍抱怨「價格貴、範圍少、訊號差、超耗電」。雖然NCC公布5G覆蓋率已達98%以上，但實際使用體驗仍不穩定，手機若收不到訊號，會在5G與4G間頻繁切換，導致耗電大增。
林俊憲進一步指出，自2020年起，政府透過「補助5G網路建設計畫」已投入約221億元，用於基地台建設與韌性網路提升，今年仍持續編列近30億未來亦將持續支持。原本目的是協助電信業者提升5G滲透率、強化國家網路品質，但如今卻形成形成「業者享受補助、民眾承擔高資費」的現象，已違背政策初衷。
林俊憲強調，截至今年7月底，台灣5G平均滲透率(用戶比例)僅38.9%，其中遠傳最高41.7%，其次是中華電信38.4%，台灣大哥大則僅37%，平均不到四成。顯示雖然覆蓋率很高，但消費者升級意願仍受資費與品質影響，並呼籲主管機關應要求業者合理調降資費，才能真正推動民眾使用5G，促進台灣數位發展與國際接軌。
林俊憲並點名，中華電信作為電信龍頭應率先承擔政策責任，帶頭調整資費。雖然短期收入可能受影響，但隨著更多人投入5G市場以及AI裝置如智慧手錶、智慧眼鏡的普及，業者仍可回收成本，並投入資源提升設備與營運品質，改善5G與4G差異不明顯的現況。他也強調 從2G到4G的歷史軌跡顯示，資費最終都會趨於合理下降。此外，自2020年推動5G計畫以來已過五年，距離2030年推動6G僅剩五年，進程已過半，但使用率不到四成，應及早降價，加速普及，促進設備更新與品質提升，營造更完善使用環境。
