iPhone 17、Air 電信三雄資費出爐

蘋果iPhone 17全系列新機與iPhone Air即將開賣，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳均端出「零元購機」方案，今年大手筆砸下手機補貼，要刺激用戶升級5G、高資費以及綁四十八個月的長約期，補貼最多高達四萬九六○○元。

中華電信、遠傳搭配月繳一七九九元，綁約四十八個月，iPhone 17（256GB）零元購機；台灣大為月繳一八九九元，iPhone 17（256GB）零元購機，部分機種補貼比其他兩雄多出三千元至四千元。