屏科設首個供應鏈專區 莊子壽：台積攜手供應鏈一起打天下
台積電將攜手半導體供應鏈進駐屏東科學園區，設立國內第一個半導體供應鏈專區，台積電營運／廠務副總經理莊子壽表示，台積電在國內擴張已碰觸到土地資源的天花板，往外擴張是「必要之策」，而台積電赴海外設廠一定會落地，遠端供應商就會被取代，因此希望透過系統性規畫，讓供應鏈一起進駐生態園區方式，建立系統化的合作，提升競爭力後隨著台積電一起到海外打天下。
國科會南科管理局指出，屏東科學園區內有廿八公頃半導體供應鏈專區，預計明年動工。莊子壽昨出席國際半導體展的高科技廠房設施論壇時指出，南科管理局已著手進行於屏東科技園區設立供應鏈專區的規畫，這是供應鏈提升競爭力並拓展海外商機千載難逢的機會，「沒有搭上這班列車，也許過了十年，別的國家半導體生態系起來了，你就沒有機會了」。
莊子壽說，不把資源放到其他科學園區是因為拿不到土地，台積電又無法讓每個廠商都進入科學園區，因為依法科學園區仍有門檻限制。他表示，「十年前我不敢提這件事，因為我們還不夠強大；十年後我們應該也不會再提這件事，因為其他人已經站起來了，現在正是時候」。
莊子壽指出，如果台積電往海外發展，在當地落地，供應鏈不隨著台積電到海外發展，「當台灣的生意縮小時，你怎麼維持公司的業務？當然是全球市場。要確保全球市場，就必須參與全球合作，讓整個產業做得更多」。在屏東設立供應鏈專區，台積電將協助提供系統設計、設備、方法和顧問服務，讓供應商更具競爭力，未來不只做台積電生意，也要做美光、英特爾和其他歐洲公司，例如英飛凌的生意。
