馬斯克：最偉大機器人要來了！盟立、亞光等協力廠沾光

特斯拉執行長馬斯克預告，人類最偉大的產品，即特斯拉最新人形機器人Optimus V3要來了，特色是靈活度堪比人類，2026年量產，五年內要生產百萬台。業界認為，盟立（2464）、亞光等台灣特斯拉協力廠都將受惠。

業界分析，Optimus V3靈活度堪比機器人，關節這個元件是關鍵，特斯拉機器人台灣協力廠當中，盟立甫集結集團力量，打造減速機模組關節，並發表旗下第一台人形機器人，確立其機器人關節品質出色並且可商業化，隨著馬斯克要大量生產Optimus V3，盟立勢必扮演要角，擔綱特斯拉衝刺人形機器人先鋒。

馬斯克是在「All-In」高峰會上談及Optimus V3的最新情況。 他說，特斯拉目前正在敲定Optimus V3的設計， 這款在他看來是「人類歷史上最偉大的產品」將實現大批量生產。

他透露，Optimus V3會擁有「像人類一樣靈巧的手」，為此，Optimus V3將搭載複雜的手部設計和說明理解現實的「AI思維」，預期每條手臂將搭載26個執行器。

他並指出，當這款機器人達到年產100萬台的里程碑時，其每一台的生產成本將降至2萬美元至2.5萬美元，其中AI晶片的成本可能在5,000美元至6,000美元。

特斯拉最近也發布擘畫公司願景的「宏圖計畫第四篇章」，表明將把重點轉向AI和機器人技術。 馬斯克強調，未來Optimus機器人將代表特斯拉80%的價值。

特斯拉強攻機器人，台灣供應鏈同步動起來。盟立本周才在台灣國際半導體展首度亮相「 盟立一號」人形機器人，驚艷展會現場。

盟立集團執行長林世東表示，「盟立一號」人形機器人是採用盟英減速機模組關節、以及盟立工業電腦（IPC）、控制系統，並整合視覺等感知器，主要鎖定應用於半導體廠、研究機構。

林世東強調，AI要落地應用，就需要人形機器人，以及機器狗等載具，來滿足廠區內取放、巡檢，及廠區外的管線和電力遊檢需求。盟立與義美集團、新代攜手成立「鞍新盟公司」，就是要結合台灣各個關鍵零組件，打造真正台灣製造的人型機器人、無人機與機器狗，拚台灣製造的國際競爭力。

他說，舉凡人型機器人、無人機及機器狗的共通元素，減速機是關鍵要角，占材料成本約30%。盟立與盟英攜手打造出的全新關節模組各系列諧波減速機、與新開發的擺線減速機，並針對人型機器人「減重」而開發的PEEK、鋁合金、鈦合金等新材質的減速機產品。

至於亞光，由於人形機器人的關鍵零組件之一即為鏡頭，以鏡頭取代機器人感測觸覺，外界看好，亞光受惠大。