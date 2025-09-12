聽新聞
台積電攜手供應商衝刺ESG
台積電（2330）持續推進ESG，今年電子報首度發布責任供應鏈報告，在供應商篩選成果方面，識別112家關鍵高風險供應商。台積電針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫，並藉由文件審查及現場稽核，確保100%落實相關要求；在此過程中，未有供應商因實質或負面影響而中止合作。
台積電在最新報告指出，根據去年評估結果，篩選出609家關鍵供應商，包括387家第一階關鍵供應商（採購金額合計占比達85％）及222家非屬第一階關鍵供應商的冶煉廠，同時識別112家關鍵高風險供應商。公司並針對所有具潛在風險的供應商提出改善計畫。
此外，為掌握冶煉廠的營運狀況，台積電要求其提交盡職調查文件，確保未涉及人權侵害或環境破壞等風險。
台積電強調，持續精進永續管理，秉持透明揭露的誠信原則，積極與利害關係人溝通，除連續26年出版非財務報告書，今年8月首次發布《責任供應鏈報告》，系統化揭露供應鏈管理政策、與供應商在ESG三大面向的合作成果及賦能行動，擴大永續資訊揭露的廣度與深度，以負責任的營運模式實踐永續共好。
