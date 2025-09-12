聽新聞
工研院攜手英國國家物理實驗室 推半導體量測標準

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
工研院昨與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，台、英藉此掌握半導體國際標準主導權，助我業者提高競爭力。圖／工研院提供
工研院昨與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，台、英藉此掌握半導體國際標準主導權，助我業者提高競爭力。圖／工研院提供

工研院昨與英國國家物理實驗室（ＮＰＬ）簽署合作協議，針對半導體量測標準進行跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流與新興技術開發；藉此協助台、英掌握半導體國際標準主導權，讓業者降低成本，提升台灣產業競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院以科研創新為核心，積極布局國際，已在美、歐、日與東南亞新興市場，以及英國設立海外辦公室，協助技術引進、國際合作、市場開拓與人才招募。英國在基礎科學、綠色經濟、數位轉型具優勢，與台灣半導體、ＩＣＴ產業互補。

工研院今年五月設立英國辦公室，與英國國家級創新引擎Catapult Network結盟；昨與ＮＰＬ簽署合作協議，將對半導體、先進材料等量測標準展開研究，共同推動全球量測標準一致性。

經濟部標檢局副局長賴俊杰說，工研院執行「國家度量衡標準實驗室」運作，每年提供逾五千件校正服務，透過全台約二千二百家二級實驗室，支撐超過四百萬件檢測服務，涵蓋半導體、醫療、能源等產業，檢測市場年產值逾二百億元。

該實驗室與ＮＰＬ同為國際度量衡委員會相互承認協議（CIPM MRA）簽署機構，可提供「一次校正、全球通行」服務，降低出口重複檢驗成本。

英國國家科技顧問Dave Smith表示，半導體產業處於全球核心地位，台、英有深厚科研合作，此次合作將結合雙方優勢，爭取國際量測標準主導權。

