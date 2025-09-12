聽新聞
甲骨文奪9兆元大單 台鏈補！鴻海、神達等喜迎伺服器建置潮

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
華爾街日報報導，OpenAI將於未來五年內向甲骨文（Oracle）採購3,000億美元（逾新台幣9兆元）算力，雙方已簽約。業界預期，甲骨文為履約，將擴大AI伺服器建置，主力伺服器供應商鴻海（2317）、神達等同步迎來大單。

OpenAI這筆高達3,000億美元的訂單，是該公司目前年營收約100億美元的30倍，業界研判，這恐是AI史上最大的算力交易案。甲骨文10日收盤股價暴漲35.95%，創1992年以來最大漲幅，市值衝上約9,330億美元，超過摩根大通，成為全球市值第12大公司。

業界研判，隨著甲骨文大單到手，後續勢必加快AI伺服器建置，並委由鴻海、神達等協力廠協助生產。

甲骨文與OpenAI都是美國川普政府AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫合作夥伴，鴻海也可望參與星際之門計畫，三家公司彼此都已是夥伴，鴻海目前是甲骨文最大伺服器供應商，隨著甲骨文大單報到，鴻海受惠大。神達也是甲骨文伺服器重要供應商，旗下神雲去年第4季起開始承接甲骨文伺服器專案，同步沾光。

華爾街日報引述消息來源報導，OpenAI和甲骨文的合約將自2027年起生效，對雙方而言都是一場高風險的豪賭。OpenAI今年6月才披露年營收約100億美元，還不到每年平均支出600億美元的五分之一。

甲骨文則把未來營收的一大部分，押在單一客戶身上，且很可能必須舉債購買AI晶片，以支撐資料中心的運算需求。

甲骨文早在6月的文件中就暗示這筆交易，當時披露已簽下雲端服務協議，從2027年起每年將帶來超過300億美元的營收。

甲骨文周二表示，這類合約帶動該公司「剩餘履約義務」（RPO，尚待執行的訂單金額）8月底止的會計年度第1季攀升至4,550億美元，約是去年同期的四倍有餘。彭博估算，這數字大約是Google的四倍，可見甲骨文的雲端業務成長率可望超越Google。

