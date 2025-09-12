加乘效益 國巨要掌握話語權
國巨（2327）昨（11）日宣布將公開收購茂達股權，業界分析，國巨此次出手，除了茂達本身獲利穩健外，茂達旗下還有大中，雖然與國巨集團旗下力智和富鼎產品雷同，不過在加乘效益下，藉由國巨的全球通路，有機會使綜效發揮到最大化，掌握更大話語權。
茂達今年營運延續成長態勢，8月營收6.49億元，為歷年同期新高，累計今年前八月合併營收48.86億元，年增21.2%，上半年每股純益5.3元。
法人估計，茂達第3季業績有望季增雙位數，下半年若外在經濟情勢沒有太大變化，全年應有機會賺進超過一個股本。
茂達以類比功率IC起家，目前則已成為混合信號功率IC與感測晶片業者，應用領域也從原先的消費性應用，逐漸邁入伺服器、記憶體、通訊設備、儲存系統、工控等領域，今年業績成長動能主要來自風扇馬達驅動IC與電源管理IC業務。
其中，在風扇驅動IC業務方面，有別於以往的單風扇應用，目前茂達多風扇應用訂單持續升溫，有助相關產品出貨量提升。不僅遊戲機應用出貨量提升，繪圖卡應用中高階風扇產品出貨也增加，另外，耕耘已久的工業應用布局開始挹注業績貢獻。
電源管理IC方面，茂達在PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道強，同時還有電源供應器升級帶來的相關訂單，另外，其儲存應用的訂單也表現不錯。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言