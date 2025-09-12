加乘效益 國巨要掌握話語權

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

國巨（2327）昨（11）日宣布將公開收購茂達股權，業界分析，國巨此次出手，除了茂達本身獲利穩健外，茂達旗下還有大中，雖然與國巨集團旗下力智和富鼎產品雷同，不過在加乘效益下，藉由國巨的全球通路，有機會使綜效發揮到最大化，掌握更大話語權。

茂達今年營運延續成長態勢，8月營收6.49億元，為歷年同期新高，累計今年前八月合併營收48.86億元，年增21.2%，上半年每股純益5.3元。

法人估計，茂達第3季業績有望季增雙位數，下半年若外在經濟情勢沒有太大變化，全年應有機會賺進超過一個股本。

茂達以類比功率IC起家，目前則已成為混合信號功率IC與感測晶片業者，應用領域也從原先的消費性應用，逐漸邁入伺服器、記憶體、通訊設備、儲存系統、工控等領域，今年業績成長動能主要來自風扇馬達驅動IC與電源管理IC業務。

其中，在風扇驅動IC業務方面，有別於以往的單風扇應用，目前茂達多風扇應用訂單持續升溫，有助相關產品出貨量提升。不僅遊戲機應用出貨量提升，繪圖卡應用中高階風扇產品出貨也增加，另外，耕耘已久的工業應用布局開始挹注業績貢獻。

電源管理IC方面，茂達在PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道強，同時還有電源供應器升級帶來的相關訂單，另外，其儲存應用的訂單也表現不錯。

國巨 貨量 營收

