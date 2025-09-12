陳泰銘再出手 國巨擬砸48億元非合意併購茂達

併購大王、被動元件大廠國巨*（2327）董事長陳泰銘再出手。國巨*昨（11）日公告擬以每股229.8元公開收購茂達28.5%股權，溢價20%，以國巨預定收購的最高股數計算，總交易金額上看48.9億元。

國巨此次為非合意併購，公司表示，視為財務性投資，茂達則暫不予評論。

國巨非合意併購茂達

茂達昨天股價收191.5元，下滑2元，國巨開出的收購價，較茂達昨日收盤價溢價兩成。這是國巨首度同時啟動國內外併購計畫，國巨正對日本芝浦電子發動公開收購，目前持續進行中，合計海內外兩筆併購總額將逾200億元。

國巨去年5月宣布參加IC設計廠力智私募，昨日又宣布，計劃以每股229.8元公開收購茂達，將自今日起至10月1日止，預定最高收購數量2,127萬7,245股（約茂達已發行普通股股份總數28.5%)，最低收購數量為373萬3,000股（約茂達已發行普通股股份總數5%），本次公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。

茂達為功率積體電路（Power IC）設計公司，致力於從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要產品線包括風扇馬達驅動IC以及電源管理IC，應用於筆記型電腦、DDR記憶體、視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡以及汽車電子等領域中，近年在工業應用布局逐漸為公司帶來效益。

國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，長期致力於技術升級整合與拓展國際通路以更加貼近客戶需求。

國巨表示，鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，因此擬基於財務性投資之目的，公開收購方式取得標的公司普通股股份，國巨預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與茂達管理層對話契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升國巨長期競爭優勢。

業界分析，國巨的半導體布局從IC設計、周遭元件切入，包括參與入股電源管理IC廠力智、還有與鴻海共同投資Mosfet廠富鼎，讓國巨不只提供客戶被動元件，而是全面的零組件解決方案。