在屏東打造產業聚落 台積供應鏈園區 動了
台積電（2330）今年5月釋出屏東半導體供應鏈園區計畫後，該計畫目前已啟動。台積電營運／廠務副總經理莊子壽昨（11）日表示，台積電將供應鏈園區設在屏東，希望打造全球第一個高科技廠房與設施為核心的產業聚落。
莊子壽呼籲，有興趣的廠商盡早與園區談地，盡早談地就可以開始設計，2027年有望順利開工。
台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨天邁入第二天，莊子壽身兼SEMI高科技廠房設施委員會指導理監事會主席，他昨日應邀參與展會論壇，釋出以上訊息。
莊子壽昨日簡報以屏東科學園區規畫案來說明。他說，希望設置高科技廠房設施生態園區的願景，促進供應鏈生態系完備，目前全球各地已有不錯供應鏈，但生態系需要在地長得很好，讓生態系完備提升商業模式，新的商業模式進而協助全球半導體產業發展，並挹注Made in Taiwan（台灣製造）的動能。
莊子壽透露，台積電要把供應鏈園區設在屏東，其中，該計畫包含屏東科學園區政策規劃、鄰近高雄大發工業區，高雄市南邊的重工業的轉型，可望有相當多的技術人力、交通與員工子女教育等因素。
莊子壽強調，台積電對供應鏈園區的支持相當重視，「若廠商對園區有興趣的話鼓勵去申請，有困難當然找TSMC。」
據官方規畫，屏東科技園區的公共工程的開發計畫預計2027年第3季完工，莊子壽說，台積電很習慣與公共工程同步，台積電相關多功能服務中心辦公大樓工程明年就會啟動，2027年等大家進駐的時候就立即能夠提供服務。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言