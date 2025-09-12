在屏東打造產業聚落 台積供應鏈園區 動了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）今年5月釋出屏東半導體供應鏈園區計畫後，該計畫目前已啟動。台積電營運／廠務副總經理莊子壽昨（11）日表示，台積電將供應鏈園區設在屏東，希望打造全球第一個高科技廠房與設施為核心的產業聚落。

莊子壽呼籲，有興趣的廠商盡早與園區談地，盡早談地就可以開始設計，2027年有望順利開工。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2025）昨天邁入第二天，莊子壽身兼SEMI高科技廠房設施委員會指導理監事會主席，他昨日應邀參與展會論壇，釋出以上訊息。

莊子壽昨日簡報以屏東科學園區規畫案來說明。他說，希望設置高科技廠房設施生態園區的願景，促進供應鏈生態系完備，目前全球各地已有不錯供應鏈，但生態系需要在地長得很好，讓生態系完備提升商業模式，新的商業模式進而協助全球半導體產業發展，並挹注Made in Taiwan（台灣製造）的動能。

莊子壽透露，台積電要把供應鏈園區設在屏東，其中，該計畫包含屏東科學園區政策規劃、鄰近高雄大發工業區，高雄市南邊的重工業的轉型，可望有相當多的技術人力、交通與員工子女教育等因素。

莊子壽強調，台積電對供應鏈園區的支持相當重視，「若廠商對園區有興趣的話鼓勵去申請，有困難當然找TSMC。」

據官方規畫，屏東科技園區的公共工程的開發計畫預計2027年第3季完工，莊子壽說，台積電很習慣與公共工程同步，台積電相關多功能服務中心辦公大樓工程明年就會啟動，2027年等大家進駐的時候就立即能夠提供服務。

台積電 半導體 生態園區

