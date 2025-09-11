快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

英飛凌OktoberTech科技創新大會 首度移師台北舉行

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供

今年適逢晶片大廠英飛凌在台成立30周年，該公司於11日首度於台北舉辦年度OktoberTech Taipei科技創新大會，聚焦AI永續、電動車應用等產業關鍵議題，並展示前瞻技術如何推動低碳化與數位轉型的發展。

OktoberTech在啟動全球巡迴之後，今年已相繼在矽谷、東京、首爾、上海及台北等地舉行。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示，「OktoberTech是我們長久以來在全球推動技術創新與策略合作的平台，很高興首次在台北舉辦這項盛會。無論是在移動、AI基礎設施的供電，或各種AI賦能的多元應用，都與生態圈合作夥伴緊密合作，運用領先的技術與解決方案為客戶創造價值。協作是推動進步的基石，這正是英飛凌OktoberTech活動的核心精神。」

這次OktoberTech Taipei上午場論壇聚焦AI供電領域的最新產業洞察。由英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White帶領探討英飛凌「從電網到處理器核心」的全方位電源轉換解決方案與成果。緯穎（6669）總經理暨執行長林威遠則從AI伺服器供應商的角度，剖析AI浪潮將如何重塑市場結構，以及全球供應鏈版圖。另外，英飛凌物聯網、計算與無線業務執行副總裁Sam Geha也分享從邊緣AI的技術優勢與應用潛力切入。

英飛凌消費、計算與通訊業務行銷長Philipp Schierstaedt、光寶科（2301）雲服務電能方案事業部總經理李建男，以及資策會產業情報研究所所長洪春暉則同台進行科技座談，圍繞AI發展的下一步進行討論，共同勾勒AI時代的多元轉型藍圖。

下午場由英飛凌汽車電子事業部資深副總裁Hans Adlkofer與台達電（2308）交通範疇技術長林志毅，共同深入剖析電動車動力系統的關鍵技術，並在爐邊對談中，聚焦台灣於電動車應用領域的發展契機。

這次活動現場也規劃「能源效率」、「移動出行」與「智慧物聯」展區，展出多項英飛凌先進技術及與生態圈合作夥伴打造的解決方案。

AI 電動車 總經理

延伸閱讀

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

邁向零碳未來！威杰能源「亞太永續博覽會」以氫能打造低碳穩定供電解決方案

電動車政策沒有回頭路？Porsche 718 Cayman / Boxster準備退場！

比亞迪拚3年內 在歐洲生產電動車

相關新聞

大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%

國巨（2327）集團董事長陳泰銘再出手，11日召開董事會通過以新台幣每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5％...

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

台積電副總經理莊子壽今天出席高科技廠房設施論壇時指出，台積電攜手半導體供應鏈於屏東設立生態園區，起心動念是台積電在台灣擴...

K&S攜先進封裝、先進點膠等最新突破 於SEMICON Taiwan亮相

封裝設備龍頭庫力索法（Kulicke and Soffa，簡稱K&S）在今年SEMICON Taiwan展示先進封裝、先...

連兩年奪金 中光電獲頒2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」

台灣永續能源研究基金會於今（11）日假台北世貿一館舉辦「2025 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中光電（53...

銳澤2025 SEMICON Taiwan亮相兩大創新集塵解決方案

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）總經理周谷樺今日在SEMICON Taiwan 2025 國際半導...

汎銓矽光子專利布局完成！海內外廠區啟動 明年營收爆發可期

材料分析大廠汎銓（6830）董事長柳紀綸今日宣布，已完成布局矽光子與CPO的研發與量產分析技術，並取得重要專利，象徵公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。