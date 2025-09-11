英飛凌OktoberTech科技創新大會 首度移師台北舉行

今年適逢晶片大廠英飛凌在台成立30周年，該公司於11日首度於台北舉辦年度OktoberTech Taipei科技創新大會，聚焦AI永續、電動車應用等產業關鍵議題，並展示前瞻技術如何推動低碳化與數位轉型的發展。

OktoberTech在啟動全球巡迴之後，今年已相繼在矽谷、東京、首爾、上海及台北等地舉行。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示，「OktoberTech是我們長久以來在全球推動技術創新與策略合作的平台，很高興首次在台北舉辦這項盛會。無論是在移動、AI基礎設施的供電，或各種AI賦能的多元應用，都與生態圈合作夥伴緊密合作，運用領先的技術與解決方案為客戶創造價值。協作是推動進步的基石，這正是英飛凌OktoberTech活動的核心精神。」

這次OktoberTech Taipei上午場論壇聚焦AI供電領域的最新產業洞察。由英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White帶領探討英飛凌「從電網到處理器核心」的全方位電源轉換解決方案與成果。緯穎（6669）總經理暨執行長林威遠則從AI伺服器供應商的角度，剖析AI浪潮將如何重塑市場結構，以及全球供應鏈版圖。另外，英飛凌物聯網、計算與無線業務執行副總裁Sam Geha也分享從邊緣AI的技術優勢與應用潛力切入。

英飛凌消費、計算與通訊業務行銷長Philipp Schierstaedt、光寶科（2301）雲服務電能方案事業部總經理李建男，以及資策會產業情報研究所所長洪春暉則同台進行科技座談，圍繞AI發展的下一步進行討論，共同勾勒AI時代的多元轉型藍圖。

下午場由英飛凌汽車電子事業部資深副總裁Hans Adlkofer與台達電（2308）交通範疇技術長林志毅，共同深入剖析電動車動力系統的關鍵技術，並在爐邊對談中，聚焦台灣於電動車應用領域的發展契機。

這次活動現場也規劃「能源效率」、「移動出行」與「智慧物聯」展區，展出多項英飛凌先進技術及與生態圈合作夥伴打造的解決方案。