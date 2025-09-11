臻鼎：AI 算力升級 PCB 角色的重要性提升

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎科技控股股份有限公司（股票代號：4958）資深經理簡啓倫今（11）日於 SEMICON Taiwan 2025 創新技術發表分享。圖：公司提供
臻鼎科技控股股份有限公司（4958）資深經理簡啓倫11日於SEMICON Taiwan 2025創新技術發表會上提到，2030年全球算力規模將較2021年暴增近百倍，驅動雲端服務商投入龐大資本建設AI伺服器與資料中心，而這場基礎設施競賽，不只是推動半導體產業升級，更凸顯PCB是算力時代中不可或缺的重要角色。

隨著摩爾定律逐漸逼近極限，運算效能的突破愈發仰賴先進封裝與異質整合，現今主流的高效能運算晶片，大多採取多晶片模組設計，將邏輯運算單元、高頻寬記憶體等，緊密整合於同一基板，藉此縮短訊號距離、降低功耗並提升運算效率。這樣的技術演進，使PCB不再只是單純承擔訊號傳輸與結構支撐的角色，而是成為決定系統效能的核心骨架。

隨著PCB角色的重要性提升，材料與製程的演進正以前所未有的速度推進，像是高階IC載板需具備低介電常數與低損耗特性；線寬線距縮小至5um以下；大尺寸載板的翹曲控制與熱管理，也是確保可靠度的關鍵。另外，伺服器平台對高速傳輸的推動，讓CCL材料從Mid Loss逐步進化至Super Ultra Low Loss，以支援PCIe6.0、DDR5等高階應用；進階的高速運算功能，也讓HDI+HLC這種多製程整合的設計，逐漸成為普遍。

臻鼎提到，作為全球最大PCB製造商，以One ZDT為核心，長年布局全製程、全產品線，不僅具備厚實基礎，更擁有卓越的製程整合能力，能滿足客戶不同應用場景的需求。此外，臻鼎積極推動AI賦能的自動化生產與智慧製造，實現更精準的製程管理與更高的良率，確保能因應市場對先進製程的嚴苛要求。隨著AI重塑產業格局，PCB儼然成為支撐算力核心的戰略環節，臻鼎正加速從傳統PCB領域跨足半導體。

AI PCB 臻鼎

相關新聞

大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%

國巨（2327）集團董事長陳泰銘再出手，11日召開董事會通過以新台幣每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5％...

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

台積電副總經理莊子壽今天出席高科技廠房設施論壇時指出，台積電攜手半導體供應鏈於屏東設立生態園區，起心動念是台積電在台灣擴...

連兩年奪金 中光電獲頒2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」

台灣永續能源研究基金會於今（11）日假台北世貿一館舉辦「2025 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中光電（53...

銳澤2025 SEMICON Taiwan亮相兩大創新集塵解決方案

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）總經理周谷樺今日在SEMICON Taiwan 2025 國際半導...

汎銓矽光子專利布局完成！海內外廠區啟動 明年營收爆發可期

材料分析大廠汎銓（6830）董事長柳紀綸今日宣布，已完成布局矽光子與CPO的研發與量產分析技術，並取得重要專利，象徵公司...

Agility喜獲輝達投資 能率集團沾光

美國AI機器人廠Agility Robotic於11日宣布在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資，而國內能率集團（5...

