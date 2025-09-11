臻鼎：AI 算力升級 PCB 角色的重要性提升
臻鼎科技控股股份有限公司（4958）資深經理簡啓倫11日於SEMICON Taiwan 2025創新技術發表會上提到，2030年全球算力規模將較2021年暴增近百倍，驅動雲端服務商投入龐大資本建設AI伺服器與資料中心，而這場基礎設施競賽，不只是推動半導體產業升級，更凸顯PCB是算力時代中不可或缺的重要角色。
隨著摩爾定律逐漸逼近極限，運算效能的突破愈發仰賴先進封裝與異質整合，現今主流的高效能運算晶片，大多採取多晶片模組設計，將邏輯運算單元、高頻寬記憶體等，緊密整合於同一基板，藉此縮短訊號距離、降低功耗並提升運算效率。這樣的技術演進，使PCB不再只是單純承擔訊號傳輸與結構支撐的角色，而是成為決定系統效能的核心骨架。
隨著PCB角色的重要性提升，材料與製程的演進正以前所未有的速度推進，像是高階IC載板需具備低介電常數與低損耗特性；線寬線距縮小至5um以下；大尺寸載板的翹曲控制與熱管理，也是確保可靠度的關鍵。另外，伺服器平台對高速傳輸的推動，讓CCL材料從Mid Loss逐步進化至Super Ultra Low Loss，以支援PCIe6.0、DDR5等高階應用；進階的高速運算功能，也讓HDI+HLC這種多製程整合的設計，逐漸成為普遍。
臻鼎提到，作為全球最大PCB製造商，以One ZDT為核心，長年布局全製程、全產品線，不僅具備厚實基礎，更擁有卓越的製程整合能力，能滿足客戶不同應用場景的需求。此外，臻鼎積極推動AI賦能的自動化生產與智慧製造，實現更精準的製程管理與更高的良率，確保能因應市場對先進製程的嚴苛要求。隨著AI重塑產業格局，PCB儼然成為支撐算力核心的戰略環節，臻鼎正加速從傳統PCB領域跨足半導體。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言