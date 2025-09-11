快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

連兩年奪金 中光電獲頒2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電榮獲2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」，並由財務長暨永續委員會委員何新斌（圖中）代表受獎。圖／中光電提供
中光電榮獲2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」，並由財務長暨永續委員會委員何新斌（圖中）代表受獎。圖／中光電提供

台灣永續能源研究基金會於今（11）日假台北世貿一館舉辦「2025 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中光電（5371）從台灣、美國、宏都拉斯、義大利、瑞士、菲律賓等地，共153件由企業、政府單位、大學、醫院與NGO所提交的參賽專案中脫穎而出，以「光之夢行者（Light Pioneer）」社會共融計畫榮獲亞太永續行動獎「SDG 4教育品質（Quality Education）」金獎，並由中光電財務長暨永續委員會委員何新斌代表公司上台受獎。

「APSAA亞太永續行動獎」已邁入第四屆，本屆共評選出115件獲獎方案（金獎34件、銀獎36件、銅獎45件），其中，金獎得獎率僅22%，競爭激烈程度可見一斑。中強光電以推動「消弭城鄉數位落差」為目標的「光之夢行者」計畫，繼2023年獲得「銀獎」後，內容於本屆更加完整、豐富，且影響力持續擴大的基礎上，成功躍升「金獎」行列，永續行動實績再度獲得國際肯定。

中光電自2016年啟動「光之夢行者」計畫，於苗栗偏鄉學校依序執行「光電小尖兵」、「光耀科技營1.0」及「光耀科技營2.0」，希望運用公司核心產品與在地大學攜手合作，共同消弭城鄉差距所造成的數位落差及教育不平等，平衡偏鄉程式教育資源，同時積極響應SDG 1「消除貧窮」、SDG 4「教育品質」及SDG 17「全球夥伴」。截至2024年底，公司已舉辦34場光電小尖兵和32場光耀科技營，並建置31間多功能數位教室。

其中光電小尖兵部分，自2016年起，每年邀請偏鄉國小師生前來公司參訪，並由公司螢火蟲愛之光服務隊志工帶隊，讓師生學習及體驗最新科技產品、模擬操控無人機、DIY VR智慧頭盔、參觀綠屋頂並分享公司環保活動成果，最後，再帶領師生前往新竹科學園區探索館，了解台灣科技產業的發展史。

光耀科技營1.0：自2018年起，公司螢火蟲愛之光服務隊志工及眷屬攜手國立聯合大學資訊志工隊，於假日前往苗栗偏鄉小學舉辦一日科技營，運用公司先前建置之多功能數位教室，提供偏鄉學童自走車（mBot）組裝及基礎程式教學、以國小自然課的光學原理自製「彩虹發射器」、將回收及分類等環保意識融入遊戲的「環保小學堂」，更連續五年協助國立聯合大學獲教育部「高等教育深耕計畫－推動大學社會責任實踐基地」計畫補助款。

中光電 教育部

延伸閱讀

台灣無人機產業！進入十倍速成長

雲林前鄉長夫婦索賄光電業者560萬 夫婿跑了…150萬保證金遭沒收

中光電8月合併營收月增6.2% 金居增1.5%

獨／和山光電場翻版！高雄大樹山區又見山頭光禿禿非法掩埋廢棄物

相關新聞

大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%

國巨（2327）集團董事長陳泰銘再出手，11日召開董事會通過以新台幣每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5％...

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

台積電副總經理莊子壽今天出席高科技廠房設施論壇時指出，台積電攜手半導體供應鏈於屏東設立生態園區，起心動念是台積電在台灣擴...

連兩年奪金 中光電獲頒2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」

台灣永續能源研究基金會於今（11）日假台北世貿一館舉辦「2025 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中光電（53...

銳澤2025 SEMICON Taiwan亮相兩大創新集塵解決方案

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）總經理周谷樺今日在SEMICON Taiwan 2025 國際半導...

汎銓矽光子專利布局完成！海內外廠區啟動 明年營收爆發可期

材料分析大廠汎銓（6830）董事長柳紀綸今日宣布，已完成布局矽光子與CPO的研發與量產分析技術，並取得重要專利，象徵公司...

Agility喜獲輝達投資 能率集團沾光

美國AI機器人廠Agility Robotic於11日宣布在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資，而國內能率集團（5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。