連兩年奪金 中光電獲頒2025年APSAA亞太永續行動獎「金獎」

台灣永續能源研究基金會於今（11）日假台北世貿一館舉辦「2025 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮，中光電（5371）從台灣、美國、宏都拉斯、義大利、瑞士、菲律賓等地，共153件由企業、政府單位、大學、醫院與NGO所提交的參賽專案中脫穎而出，以「光之夢行者（Light Pioneer）」社會共融計畫榮獲亞太永續行動獎「SDG 4教育品質（Quality Education）」金獎，並由中光電財務長暨永續委員會委員何新斌代表公司上台受獎。

「APSAA亞太永續行動獎」已邁入第四屆，本屆共評選出115件獲獎方案（金獎34件、銀獎36件、銅獎45件），其中，金獎得獎率僅22%，競爭激烈程度可見一斑。中強光電以推動「消弭城鄉數位落差」為目標的「光之夢行者」計畫，繼2023年獲得「銀獎」後，內容於本屆更加完整、豐富，且影響力持續擴大的基礎上，成功躍升「金獎」行列，永續行動實績再度獲得國際肯定。

中光電自2016年啟動「光之夢行者」計畫，於苗栗偏鄉學校依序執行「光電小尖兵」、「光耀科技營1.0」及「光耀科技營2.0」，希望運用公司核心產品與在地大學攜手合作，共同消弭城鄉差距所造成的數位落差及教育不平等，平衡偏鄉程式教育資源，同時積極響應SDG 1「消除貧窮」、SDG 4「教育品質」及SDG 17「全球夥伴」。截至2024年底，公司已舉辦34場光電小尖兵和32場光耀科技營，並建置31間多功能數位教室。

其中光電小尖兵部分，自2016年起，每年邀請偏鄉國小師生前來公司參訪，並由公司螢火蟲愛之光服務隊志工帶隊，讓師生學習及體驗最新科技產品、模擬操控無人機、DIY VR智慧頭盔、參觀綠屋頂並分享公司環保活動成果，最後，再帶領師生前往新竹科學園區探索館，了解台灣科技產業的發展史。

光耀科技營1.0：自2018年起，公司螢火蟲愛之光服務隊志工及眷屬攜手國立聯合大學資訊志工隊，於假日前往苗栗偏鄉小學舉辦一日科技營，運用公司先前建置之多功能數位教室，提供偏鄉學童自走車（mBot）組裝及基礎程式教學、以國小自然課的光學原理自製「彩虹發射器」、將回收及分類等環保意識融入遊戲的「環保小學堂」，更連續五年協助國立聯合大學獲教育部「高等教育深耕計畫－推動大學社會責任實踐基地」計畫補助款。