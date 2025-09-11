3DIC聯盟乍見台灣AI新創成員 御諾資訊助客戶導入AI平台提升效能
9月9日成立的3DIC 先進封裝製造聯盟中，御諾資訊（Eunodata）是少數專注為半導體製造業提供即時邊緣AI（Edge AI）技術和整合大數據服務的一家台灣新創公司。御諾資訊總經理王昆勇今日受訪時表示，該公司透過數據處理技術在邊緣端進行即時數據整合，以開發邊緣AI 的解決方案，其產品及服務內容涵蓋邊緣數據治理、數據交換平台、邊緣AI應用開發平台以及生成式AI應用開發平台，用以幫助客戶以 AI 驅動決策並提升生產效能。
Eunodata主要創辦人來自晶圓製造公司及國際半導體設備大廠的高層主管，累積數十年的實務經驗， 整合卓越生產技術知識、 資訊安全、 數據處理、 統計分析以及先進的邊緣AI技術 ，透過優秀的產品開發團隊，,開發出專為解決半導體製造業痛點的產品。
此外，針對晶圓製造公司要求設備廠商建置邊緣防禦系統，Eunodata 也開發出AI預警模型, 透過目前設備的即時數據, 分析出機台的健康狀況及異常病癥 , 有效的提出異常預警，以便提前處理有問題的零組件，避免設備在產線發生設備非預期當機影響產品品質與產能。
在3DIC聯盟成立目的是希望支援國內晶圓廠快速應變，Eunodata即是入列聯盟成員的主要關鍵。
王昆勇表示，晶圓廠現場設備時常發生的問題，包含如何減少機台間差異、確定維修保養的品質、精準找出有問題的零組件、不需要依照經驗來逐一更換零組件，以及,如何快速診斷目前的機況並鎖定異常原因，Eunodata 都提出相對應的AI解決方案。
王昆勇強調，Eunodata 透過先進的大數據分析和AI技術，致力開發即時邊緣AI的應用, 主要客戶群涵蓋半導體製造商, 及其前後段設備商和高科技公司，期望在半導體產業能不斷貢獻， 讓客戶能快速整合最先進的AI技術， 提高客戶的產品競爭力及附加價值，邁向嶄新的邊緣AI 新世紀。
