攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

台積電副總經理莊子壽今天出席高科技廠房設施論壇時指出，台積電攜手半導體供應鏈於屏東設立生態園區，起心動念是台積電在台灣擴張已碰觸到土地資源的天花板，台積電若不再擴張將影響台灣經濟甚深，3年前公司開始思索如何讓產業不硬著陸又可持續成長，往外擴張是「必要之策」，而台積電赴海外設廠一定會落地，遠端供應商就會被取代，才會想到透過系統性規畫，讓供應鏈一起進駐生態園區方式，建立系統化的合作，提升競爭力後並隨著台積電一起到海外打天下。

莊子壽今首度向參與高科技設施論壇的供應鏈，分享台積電扎根台灣進軍國際的未來願景。莊子壽表示，南科管理局已著手進行於屏東科技園區設立供應鏈生態專區的規畫，他呼籲這是供應鏈提升競爭力並拓展海外商機千載難逢的機會。他說：「沒有搭上這班列車，也許過了十年，別的國家半導體生態系起來了，你就沒有機會了！」

莊子壽提到，為什麼不把資源放到其他科學園區呢，原因是拿不到土地。但台積電又無法讓每個廠商都進入科學園區，因為科學園區仍有門檻限制，這是法律規定。

莊子壽說：「十年前，我不敢提這件事。因為我們還不夠強大。十年後，我們應該也不會再提這件事，因為其他人已經站起來了。現在正是時候！」。

莊子壽向與會的供應鏈成員拋出戰略思高度。如果台積電往海外發展，在當地落地，供應鏈不隨著台灣也到海外發展，「當台灣的生意縮小時，你怎麼維持公司的業務？當然是全球市場。你怎麼確保全球市場？那麼我們就必須參與全球合作，讓整個產業做得更多。」莊子壽語重心長提出他的用心。

莊子壽強調，當全球供應鏈都起來時，台灣就沒有機會了。十年後，如果再回頭看這個話題，你會說，為什麼十年後仍只有兄弟各自爬山。因此建議在如今台積電生命最精彩、最美麗、最有能力時，他想邀請供應一起進駐生態園區，也許你會有這個機會。

莊子壽進一步說，在屏東設立供應鏈生態園區，台積電將協助提供系統設計、設備、方法和顧問服務，讓讓供應商未來更具競爭力。未來，不只要做台積電的生意，也要做美光、英特爾和其他歐洲大公司例如英飛凌的生意。

在台積電領軍下，台灣首座半導體供應鏈專區落腳屏東科學園區，預計明年下半年動工，這也是行政院正式將屏東正式納入大南方半導體「Ｓ廊帶」一環。莊子壽期待該園區成為全球的建廠中心。

莊子壽表示，該專區是台灣第一個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，將群聚建廠的有高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，預計將創造超過1400億元的產業效益，進一步強化目前台灣建廠供應鏈的體質與能力；透過產學合作、全球認證進一步完善生態系，讓高科技廠房設施供應鏈為全球半導體產業發展挹注「Made in Taiwan」的動能。

國科會南科管理局長鄭秀絨稍早表示，專區落腳屏科西側，約28公頃，由台積電率領供應鏈做整體規畫，是全台首座半導體供應鏈專區，已有十家供應鏈廠商承諾進駐，預計明年下半年動工，建廠需一年半到兩年，預定2027年第2季完；台積電也會興建辦公大樓，作為檢驗測試、製程改善等使用，並協助供應鏈技術創新及提升。