大手筆！國巨砸48.9億元收購茂達28.5%股權 溢價幅度20%
國巨（2327）集團董事長陳泰銘再出手，11日召開董事會通過以新台幣每股229.8元公開收購茂達（6138）28.5％股權，溢價幅度達20％，充分展現本次出價的誠意與吸引力，以國巨預定收購的最高股數計算，整體收購規模上看48.9億元。
國巨表示，本次公開收購案將向金管會申報並公告，公開收購期間擬自114年09月12日起至114年10月01日止。預定對之最高收購數量為21,277,245股（約茂達已發行普通股股份總數之28.5％)，最低收購數量為3,733,000股（約茂達已發行普通股股份總數之5％）。本次公開收購成就條件為收購數量達最低收購數量。
茂達電子為功率積體電路（Power IC）設計公司，致力從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要產品線包括風扇馬達驅動IC及電源管理IC，應用於筆記型電腦、DDR記憶體、視及顯示器、消費性/可攜式電子產品、顯示卡及汽車電子等領域中，近年於工業應用之布局也逐漸為公司帶來效益。
國巨為全球領先的晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容服務供應商，長期致力於技術升級整合與拓展國際通路以更加貼近客戶需求。
國巨鑑於茂達長期展現良好經營績效，並為股東提供穩定獲利，故擬基於財務性投資之目的，公開收購方式取得標的公司普通股股份，國巨預期可藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與茂達管理層對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會，以提升國巨長期之競爭優勢。
