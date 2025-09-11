Agility喜獲輝達投資 能率集團沾光

美國AI機器人廠Agility Robotic於11日宣布在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資，而國內能率集團（5392）旗下佳能（2374）與能率亞洲先前已投資Agility Robotics約1,000萬美元（約新台幣3億元），未來能率集團有望結盟輝達、Agility Robotics揮軍AI機器人市場。

據悉，Agility Robotics成立於2015年，總部位於美國俄勒岡州奧爾巴尼，該公司前身為俄勒岡州立大學的實驗室，該實驗室以開發雙足機器人成果而著名，並在2022年獲得亞馬遜旗下創投青睞，並在今年接連獲得能率集團、輝達入股。

Agility Robotics主要產品為雙足步行機器人，目前共有Cassie與Digit兩個機型，同領域主要競爭對手為特斯拉旗下機器人公司Optimus；業界人士指出，有別於其他新創機器人公司，Agility Robotics所開發的產品最接近黃仁勳曾提及的AI人形機器人，預料未來在AI巨頭協力下，該公司有望進一步擴大AI人形機器人市場版圖。

對此，Agility Robotics透過新聞稿證實，公司與輝達的關係不僅僅是技術合作，也在C輪融資中獲得NVentures（NVIDIA旗下風險投資部門）的投資；AgilityRobotics將繼續與輝達合作開發下一代AI加速機器人技術。

針對輝達投資金融，儘管Agility Robotics並未在新聞稿中透露，但外界推估金額很可能落在2,000至3,000萬美元，不過尚未獲得雙方證實；Agility Robotics目前的客戶包含物流巨頭GXO Logistics和電商龍頭亞馬遜。

Agility Robotics強調，公司的目標是製造可在動態環境中與人類一起移動、工作的AI人形機器人，而輝達多年以來都在協助公司完成雙足人形機器人的開發，未來透過輝達AI基礎建設與開發框架，公司的技術也將進入下一個階段，有望將AI人形機器人大規模部署在工廠、家庭、醫院、飯店、辦公室等場域。

至於能率集團方面，該公司今年宣布以1,000萬美元投資Agility Robotics後，旗下佳能也正在積極爭取與Agility Robotics共同合作開發、生產製造機器人視覺模組，而Agility Robotics創辦人預計24日訪台，且首站參訪企業就是佳能，估計雙方將會有進一步合作進度將公開。

能率集團今年以來在AI機器人市場布局頻頻，除投資Agility Robotics外，先前也投資另一家美國機器人公司Mantis Robotics，而佳能更因此斬獲Mantis Robotics的感測器訂單，初期出貨量約300套，估第4季開始出貨，而能率則有望為其Mantis Robotics代工機器人手臂。

佳能表示，公司機器人相關訂單能見度已直達2026年下半年，目前人形機器人一台至少要8顆鏡頭，而視覺模組的產品單價更高，對公司營收與獲利有顯著貢獻，預料機器人與無人機營收比重將在明年從0達到10%，2027年則成長至20%。