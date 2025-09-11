國際半導體展／信紘科秀「綠色製程建廠解決方案」永續建廠實力

信紘科（6667）參加國際半導體展2025 SEMICON Taiwan盛會，以「∞無限價值」為核心意象，展示其在綠色製程、廠務供應系統整合服務與廢液處理與資源化三大領域的解決方案，全面展現身為「綠色製程建廠解決方案（Turnkey）專家」的品牌定位，並持續協助客戶達成綠色製造的目標，並為公司營運帶來長期永續發展契機。

信紘科以「Trustworthy（可靠）、Sustainable（永續）、Valuable（價值）」三大核心價值為基礎，重點展示：

綠色製程：推動節能減碳與永續製造，協助客戶達成ESG目標。

廠務供應系統整合：涵蓋氣體、化學品、純水、機能水、無塵室空調系統、高低壓配電/控制盤、HVAC空調及二次配工程服務等，提供一站式全方位機電空調與廠務系統規劃建置解決方案。

廢液處理與資源化：擁有兩大設備與四大產品服務的領域方向，除了「製程機能水解決方案」、「製程特殊廢液處理系統」等附屬設備拓展，致力協助高科技產業升級走向更高效及環保的隱形推手外，在四大產品服務方面：源頭減量、廢棄物資源再利用、廢棄物減量、危害物質去除。其中，獨家製程特殊廢液處理系統技術已獲政府技術佐證，兼顧經濟效益與環境責任。

信紘科持續透過累積多年的廠務供應系統的整合能力，與客戶共同開發相關設備，協助客戶創新製程，持續擴大產品組合與範疇，同時憑藉成熟的廠務系統建置經驗，以及豐富的供應商資源，並以「綠色製程建廠解決方案整合專家」為核心，積極拓展海外市場，致力搶攻更多的市占率。

信紘科今年8月合併營收4.7億元，月減18％，年增26％；累計今年前八個月合併營收40.5億元，年增85％，為歷年同期新高。主要受惠於晶圓廠廠務整體工程、多項設備交付與二次配工程服務的持續推進，多個專案同步進入出貨、驗收與現場施作階段，帶動整體營收規模擴張。

信紘科表示，在半導體先進製程與高速運算（HPC）領域需求殷切下，信紘科憑藉「綠色製程建廠解決方案（Turnkey）」及高可靠度施工能力上，持續獲得市場信任，除台灣專案穩健推進外，海外擴廠需求加速，配合主要客戶加快海外布局，專案陸續落地，帶動海外營收比重逐步提升，訂單能見度也持續再創新高。

展望今年下半年，信紘科仍維持審慎樂觀看法。全球半導體、高科技等產業仍將維持高度投資動能，先進製程、AI 高速運算、車用電子及記憶體市場皆是主要推升力道。

公司將以「技術創新 × 海外布局」為雙引擎核心策略，一方面，深化「綠色製程建廠解決方案」的差異化優勢，並導入高附加價值設備與解決方案，提升研發深度與系統整合能力，以因應先進製程、特殊應用與高可靠度工程需求；另一方面，加速海外專案落地，持續推動中國大陸、美國、日本與東南亞市場的接單動能，將設備、解決方案或核心技術輸出至全球半導體產業鏈，掌握供應鏈區域化重整帶來的新機會。

信紘科透過「在地化布局＋全球服務」策略，平衡國際貿易與政策不確定性，提升在地供應鏈占比，確保穩定交付與成本管控，2025年下半年起，隨著多個專案進入高峰期，加上海外布局陸續發酵，有助公司展現長期成長的良好成長動能。