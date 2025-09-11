資安院推資安周報！透過受眾、內容定位區隔 讓社會各方掌握資安趨勢

數發部旗下資安院自今年7月17日起推出資安周報，數發部資安署長蔡福隆指出，目前有資安月報、資安周報，兩者定位不同，資安月報偏向政策面向、資安趨勢，資安周報則是偏向技術面向、並有時效性，希望透過受眾、內容區隔，讓社會各方掌握資安趨勢與風險。

資安院自今年7月17日起正式推出資安周報，彙整並分析政府骨幹網路（GSN）情資、國際資安情資及TWCERT/CC 通報等數據，建構涵蓋事前預警、事中事件追蹤與事後風險分析的資安觀測。資安院表示，資安周報就像氣象預報一樣，能定期呈現國家資安防護的全貌，讓資安社群掌握趨勢與風險，進而檢視並調整自身的資安策略。

資安院長林盈達表示，目前資安周報主要由8個內部同仁編輯，由於8個同仁仍有其他工作，並不是全職投入資安周報的編纂，資安院未來也會使用LLM（大語言模型）來自動生成資安周報；蔡福隆表示，希望透過周報將資安治理訊息提供給大眾，未來也會透過SOP流程，讓資安周報的生成愈來愈自動化。

資安院說明，近年駭客攻擊日趨隱蔽且多樣化，包括零時差漏洞利用、人工智慧（AI）驅動攻擊及多層次滲透手法，政府與產業的防護面臨更高挑戰。

資安周報內容涵蓋事前、事中與事後三大面向，在事前，透過蜜罐誘捕與聯防監控揭示熱門攻擊通道與被濫用漏洞；在事中，呈現近期資安事件通報，包括政府機關事件類型與民間重大案例；在事後，則進行政府對外曝險情形的分析，揭露詐騙趨勢與關鍵字。

資安院進一步說明，資安周報的目的在於將政府觀測到的威脅資訊與防護經驗轉化為具體數據與分析，讓資安人員能及時調整技術防禦措施，並提供中高階主管進行風險評估與資源規劃的參考。

資安院強調，資安周報的核心價值在於以數據推動資安治理，隨著資料逐步累積與分析模式成熟，未來將進一步轉化為治理、防護與應變三大指標，並這些成果將逐步匯入「資安治理戰情牆」，協助政府更直觀掌握治理成熟度，提升決策效率與精準度。