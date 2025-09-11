居龍頭地位！宏碁菲律賓上半年市占率34% 領先一眾電腦品牌

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
宏碁（2353）持續深耕東南亞市場，於菲律賓展現強勁成長動能。記者吳康瑋攝影／報系資料照
宏碁（2353）持續深耕東南亞市場，於菲律賓展現強勁成長動能。據GFK最新市調數據顯示2025年上半年，宏碁個人電腦市占率達34%，穩居龍頭，年成長率達27%，足見長期布局當地市場的成果。受惠於開學季促銷與即將到來的Acer Day活動，7月單月市占更攀升至39%，其中，電競電腦7月市占亦達45%，領先一眾電腦品牌，年成長率為72%，雙冠王之姿展現於菲律賓的領導地位。

除市占成績突出外，宏碁亦持續以創新產品滿足多元需求。近日更於德國柏林的發會中，展示全新Predator Orion 7000桌上型電腦，專為追求極致效能的玩家、內容創作者與專業人士打造。其配備宏碁獨家Predator CycloneX 360冷卻系統，展現最佳的氣流導引跟散熱表現，讓各個零件都能充分發揮完整效能。

宏碁 菲律賓

