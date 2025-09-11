來穎接單再傳捷報！獲台普威 410MWh 儲能系統訂單
儲能系統暨電池模組廠來穎科技（7816）今年上半年營運表現亮眼，累計營收達16.98億元，較去年同期⼤幅成⻑83%，展現強勁成⻑動能。來穎11日公告，接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單，預計於今年第4季起陸續出貨⾄2026年，將為後續營收與獲利注入成⻑動能。
來穎指出，公司⽬前產品策略聚焦三⼤⽅向，首先是電網級儲能櫃，與策略夥伴共同布局美、⽇、菲律賓及台灣等市場，已陸續出貨，積極擴展全球電網級儲能基礎建設；其次為不斷電系統（UPS），已從原有半導體客⼾應⽤，延伸⾄AIDC機房的不斷電系統，隨著資料中⼼建置規模持續放⼤，相關應⽤市場可望持續擴張占比；再者為中型儲能櫃，採與與國內⼤廠聯合開發設計模式，鎖定後AI時代暴增的電⼒穩定需求，以及台電尖離峰電價差擴⼤下快速活絡的表後儲能市場。
展望未來，來穎表示，將持續深化AIDC與多元應⽤場景的布局，並憑藉持續創新研發、模組化整合⽅案，攜⼿各領域合作夥伴，在美洲、歐洲與亞洲市場靈活展業。來穎看好AI應⽤引領的電⼒⾰新浪潮，將同步擴⼤三⼤主⼒產品規模，持續保持⾼速成⻑，搶攻全球電池儲能市場。
依WoodMackenzie發布2025年最新市場觀察，全球鋰電池需求展望持續上修，⾄2034年仍維持⾼成⻑軌跡，其中固定式電池儲能（BESS）被視為主要成⻑引擎。以美國為例，WoodMac／ACP指出，2025年新增儲能將達約15.2GW／48.7GWh，較2024年再增約25%；且2025年第1季新增逾2GW，為歷來最強首季。在電網調頻、資料中⼼備援與再⽣能源消納等需求推動下，儲能系統出貨與專案落地加速，⽀撐來穎於電網及儲能、AIDC不斷電與表後中型儲能櫃等三⼤產品線的⻑期能⾒度與規模化機會。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言