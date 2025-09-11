快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

來穎接單再傳捷報！獲台普威 410MWh 儲能系統訂單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

儲能系統暨電池模組廠來穎科技（7816）今年上半年營運表現亮眼，累計營收達16.98億元，較去年同期⼤幅成⻑83%，展現強勁成⻑動能。來穎11日公告，接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單，預計於今年第4季起陸續出貨⾄2026年，將為後續營收與獲利注入成⻑動能。

來穎指出，公司⽬前產品策略聚焦三⼤⽅向，首先是電網級儲能櫃，與策略夥伴共同布局美、⽇、菲律賓及台灣等市場，已陸續出貨，積極擴展全球電網級儲能基礎建設；其次為不斷電系統（UPS），已從原有半導體客⼾應⽤，延伸⾄AIDC機房的不斷電系統，隨著資料中⼼建置規模持續放⼤，相關應⽤市場可望持續擴張占比；再者為中型儲能櫃，採與與國內⼤廠聯合開發設計模式，鎖定後AI時代暴增的電⼒穩定需求，以及台電尖離峰電價差擴⼤下快速活絡的表後儲能市場。

展望未來，來穎表示，將持續深化AIDC與多元應⽤場景的布局，並憑藉持續創新研發、模組化整合⽅案，攜⼿各領域合作夥伴，在美洲、歐洲與亞洲市場靈活展業。來穎看好AI應⽤引領的電⼒⾰新浪潮，將同步擴⼤三⼤主⼒產品規模，持續保持⾼速成⻑，搶攻全球電池儲能市場。

依WoodMackenzie發布2025年最新市場觀察，全球鋰電池需求展望持續上修，⾄2034年仍維持⾼成⻑軌跡，其中固定式電池儲能（BESS）被視為主要成⻑引擎。以美國為例，WoodMac／ACP指出，2025年新增儲能將達約15.2GW／48.7GWh，較2024年再增約25%；且2025年第1季新增逾2GW，為歷來最強首季。在電網調頻、資料中⼼備援與再⽣能源消納等需求推動下，儲能系統出貨與專案落地加速，⽀撐來穎於電網及儲能、AIDC不斷電與表後中型儲能櫃等三⼤產品線的⻑期能⾒度與規模化機會。

AI 電池模組

延伸閱讀

中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減

轉型進度落後 義大利恐達不到歐盟2030減碳目標

電網老舊與AI興起雙重夾擊 美國電價5年漲32%

王鴻薇質疑多項電網韌性「變相撥補台電」 卓揆：用於不同地方

相關新聞

掃拖機器人廣告狂打最強吸力！公平會認定誇大不實

公平會近期對Roborock掃拖機器人的一支廣告影片提出警告，因為這支名為「貢丸滾去哪」的YouTube廣告，因宣稱商品...

資安院推資安周報！透過受眾、內容定位區隔 讓社會各方掌握資安趨勢

數發部旗下資安院自今年7月17日起推出資安周報，數發部資安署長蔡福隆指出，目前有資安月報、資安周報，兩者定位不同，資安月...

居龍頭地位！宏碁菲律賓上半年市占率34% 領先一眾電腦品牌

宏碁（2353）持續深耕東南亞市場，於菲律賓展現強勁成長動能。據GFK最新市調數據顯示2025年上半年，宏碁個人電腦市占...

工研院攜手日本九州半導體數位創新協會 進軍半導體3D封裝關鍵領域

工研院10日攜手日本九州半導體數位創新協會（SIIQ）舉辦「2025 年臺日半導體技術國際研討會」。隨著摩爾定律逼近極限...

台積電屏東半導體供應鏈園區動了！高階主管：建議廠商盡早談地

台積電（2330）先前5月釋出屏東半導體供應鏈園區計畫後，目前計畫已啟動。台積電營運／廠務副總經理莊子壽11日提到，以屏...

工研院攜手英國NPL簽署合作協議 推動全球半導體量測標準化

工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體量測標準展開跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。