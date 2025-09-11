來穎接單再傳捷報！獲台普威 410MWh 儲能系統訂單

儲能系統暨電池模組廠來穎科技（7816）今年上半年營運表現亮眼，累計營收達16.98億元，較去年同期⼤幅成⻑83%，展現強勁成⻑動能。來穎11日公告，接獲合作夥伴台普威410MWh儲能系統訂單，預計於今年第4季起陸續出貨⾄2026年，將為後續營收與獲利注入成⻑動能。

來穎指出，公司⽬前產品策略聚焦三⼤⽅向，首先是電網級儲能櫃，與策略夥伴共同布局美、⽇、菲律賓及台灣等市場，已陸續出貨，積極擴展全球電網級儲能基礎建設；其次為不斷電系統（UPS），已從原有半導體客⼾應⽤，延伸⾄AIDC機房的不斷電系統，隨著資料中⼼建置規模持續放⼤，相關應⽤市場可望持續擴張占比；再者為中型儲能櫃，採與與國內⼤廠聯合開發設計模式，鎖定後AI時代暴增的電⼒穩定需求，以及台電尖離峰電價差擴⼤下快速活絡的表後儲能市場。

展望未來，來穎表示，將持續深化AIDC與多元應⽤場景的布局，並憑藉持續創新研發、模組化整合⽅案，攜⼿各領域合作夥伴，在美洲、歐洲與亞洲市場靈活展業。來穎看好AI應⽤引領的電⼒⾰新浪潮，將同步擴⼤三⼤主⼒產品規模，持續保持⾼速成⻑，搶攻全球電池儲能市場。

依WoodMackenzie發布2025年最新市場觀察，全球鋰電池需求展望持續上修，⾄2034年仍維持⾼成⻑軌跡，其中固定式電池儲能（BESS）被視為主要成⻑引擎。以美國為例，WoodMac／ACP指出，2025年新增儲能將達約15.2GW／48.7GWh，較2024年再增約25%；且2025年第1季新增逾2GW，為歷來最強首季。在電網調頻、資料中⼼備援與再⽣能源消納等需求推動下，儲能系統出貨與專案落地加速，⽀撐來穎於電網及儲能、AIDC不斷電與表後中型儲能櫃等三⼤產品線的⻑期能⾒度與規模化機會。