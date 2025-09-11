台積電屏東半導體供應鏈園區動了！高階主管：建議廠商盡早談地

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電營運／廠務副總經理莊子壽。聯合報系資料照

台積電（2330）先前5月釋出屏東半導體供應鏈園區計畫後，目前計畫已啟動。台積電營運／廠務副總經理莊子壽11日提到，以屏東科學園區規畫案來說明，希望設置高科技廠房設施生態園區的願景，促進供應鏈生態系的完備，目前已有不錯供應鏈在世界上任何地方，但生態系需要在地長得很好，讓生態系完備提升商業模式，新的商業模式也可支持發展，並替全球半導體產業發展協助與挹注Made in Taiwan的動能，打造全球首個高科技廠房跟設施為核心的這個產業聚落。

莊子壽自2018年起擔任SEMI高科技廠房設施委員會之指導理監事會主席，他在今日的SEMICON Taiwan 2025展會論壇期間做上述表示，並以屏東半導體供應鏈園區為主軸詳細說明計畫四十多分鐘。

莊子壽直言不諱地說，也許大家會覺得，為什麼台積電要把這個供應鏈園區設在屏東，包含屏東科學園區政策規劃、鄰近高雄大發工業區，高雄市南邊的重工業的轉型可望有相當多的技術人力、交通與員工子女教育等因素。

莊子壽也幽默地說，整個區域介紹完好像是賣房子的。不過，台積電對這個園區的support相當重視，若廠商大家對園區有興趣的話鼓勵去申請，有困難的當然找TSMC。

莊子壽也指出，有興趣的廠商，建議盡早去跟園區談地，盡早談地就可以再開始做設計，這樣27年要開工，應該是沒有問題的。

依據規畫，園區的公共工程的開發計畫是預計2027年第3季可以完成，若要在環境良好下建置可等到屆時開始。不過，他說，台積電很習慣跟公共工程同步建廠，所以台積電相關工程明年就會開始，可能會到2027年的時候，等大家進駐的時候就立即能夠提供服務。

屏東 台積電 半導體 生態園區

相關新聞

掃拖機器人廣告狂打最強吸力！公平會認定誇大不實

公平會近期對Roborock掃拖機器人的一支廣告影片提出警告，因為這支名為「貢丸滾去哪」的YouTube廣告，因宣稱商品...

資安院推資安周報！透過受眾、內容定位區隔 讓社會各方掌握資安趨勢

數發部旗下資安院自今年7月17日起推出資安周報，數發部資安署長蔡福隆指出，目前有資安月報、資安周報，兩者定位不同，資安月...

居龍頭地位！宏碁菲律賓上半年市占率34% 領先一眾電腦品牌

宏碁（2353）持續深耕東南亞市場，於菲律賓展現強勁成長動能。據GFK最新市調數據顯示2025年上半年，宏碁個人電腦市占...

工研院攜手日本九州半導體數位創新協會 進軍半導體3D封裝關鍵領域

工研院10日攜手日本九州半導體數位創新協會（SIIQ）舉辦「2025 年臺日半導體技術國際研討會」。隨著摩爾定律逼近極限...

工研院攜手英國NPL簽署合作協議 推動全球半導體量測標準化

工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體量測標準展開跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流...

