台積電屏東半導體供應鏈園區動了！高階主管：建議廠商盡早談地

台積電（2330）先前5月釋出屏東半導體供應鏈園區計畫後，目前計畫已啟動。台積電營運／廠務副總經理莊子壽11日提到，以屏東科學園區規畫案來說明，希望設置高科技廠房設施生態園區的願景，促進供應鏈生態系的完備，目前已有不錯供應鏈在世界上任何地方，但生態系需要在地長得很好，讓生態系完備提升商業模式，新的商業模式也可支持發展，並替全球半導體產業發展協助與挹注Made in Taiwan的動能，打造全球首個高科技廠房跟設施為核心的這個產業聚落。

莊子壽自2018年起擔任SEMI高科技廠房設施委員會之指導理監事會主席，他在今日的SEMICON Taiwan 2025展會論壇期間做上述表示，並以屏東半導體供應鏈園區為主軸詳細說明計畫四十多分鐘。

莊子壽直言不諱地說，也許大家會覺得，為什麼台積電要把這個供應鏈園區設在屏東，包含屏東科學園區政策規劃、鄰近高雄大發工業區，高雄市南邊的重工業的轉型可望有相當多的技術人力、交通與員工子女教育等因素。

莊子壽也幽默地說，整個區域介紹完好像是賣房子的。不過，台積電對這個園區的support相當重視，若廠商大家對園區有興趣的話鼓勵去申請，有困難的當然找TSMC。

莊子壽也指出，有興趣的廠商，建議盡早去跟園區談地，盡早談地就可以再開始做設計，這樣27年要開工，應該是沒有問題的。

依據規畫，園區的公共工程的開發計畫是預計2027年第3季可以完成，若要在環境良好下建置可等到屆時開始。不過，他說，台積電很習慣跟公共工程同步建廠，所以台積電相關工程明年就會開始，可能會到2027年的時候，等大家進駐的時候就立即能夠提供服務。