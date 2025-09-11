快訊

工研院攜手英國NPL簽署合作協議 推動全球半導體量測標準化

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院今日與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，本次臺英簽署合作協議，將在半導體、先進材料等關鍵計量技術，進行前置標準研究，共同推動全球量測標準一致性。圖／工研院提供
工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體量測標準展開跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流與新興技術開發。期盼幫助台英掌握半導體國際標準主導權，讓業者能藉此降低成本、提升台灣產業競爭力。

工研院院長劉文雄表示，工研院以科研創新為核心，積極布局國際，已在美歐日、東南亞新興市場及英國設立海外辦公室，協助技術引進、國際合作與市場開拓與人才招募等。英國在基礎科學、綠色經濟、數位轉型具優勢，與台灣半導體、ICT產業互補。

工研院過去曾與英國CSA Catapult、ORE Catapult合作，今年5月設立英國辦公室，攜手英國國家級創新引擎Catapult Network結盟。此次與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體、先進材料等量測標準展開研究，共同推動全球量測標準一致性。

經濟部標檢局副局長賴俊杰表示，工研院執行「國家度量衡標準實驗室」運作，每年提供逾5千件校正服務，並透過全台約2200家二級實驗室傳遞國家量測標準，支撐超過4百萬件檢測服務，涵蓋半導體、醫療、能源等產業，檢測市場年產值逾2百億元。該實驗室與英國國家物理實驗室（NPL）同為國際度量衡委員會相互承認協議（CIPM MRA）簽署機構，可提供「一次校正、全球通行」服務，降低出口重複檢驗成本。

工研院指出，英國國家物理實驗室是全球頂尖的計量與應用物理研究機構，維護英國國家度量衡標準，並深度參與國際計量體系制定，在全球計量領域發展扮演關鍵角色。

英國國家科技顧問Dave Smith表示，半導體產業處於全球進步的核心地位，台灣與英國已有深厚科研合作。此次半導體計量合作將結合雙方優勢，爭取國際量測標準主導權，並樹立跨國合作典範，共同推動全球科技發展。

工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）宣布簽署合作協議，前排左起為簽約人工研院量測中心執行長藍玉屏，及NPL先進製造與材料策略部長Gareth Edwards。後排左起為工研院院長劉文雄、經濟部標準檢驗局副局長賴俊杰及英國國家科技顧問 Dr. Dave Smith共同擔任見證人。圖／工研院提供
