聽新聞
0:00 / 0:00
工研院攜手英國NPL簽署合作協議 推動全球半導體量測標準化
工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體量測標準展開跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流與新興技術開發。期盼幫助台英掌握半導體國際標準主導權，讓業者能藉此降低成本、提升台灣產業競爭力。
工研院院長劉文雄表示，工研院以科研創新為核心，積極布局國際，已在美歐日、東南亞新興市場及英國設立海外辦公室，協助技術引進、國際合作與市場開拓與人才招募等。英國在基礎科學、綠色經濟、數位轉型具優勢，與台灣半導體、ICT產業互補。
工研院過去曾與英國CSA Catapult、ORE Catapult合作，今年5月設立英國辦公室，攜手英國國家級創新引擎Catapult Network結盟。此次與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體、先進材料等量測標準展開研究，共同推動全球量測標準一致性。
經濟部標檢局副局長賴俊杰表示，工研院執行「國家度量衡標準實驗室」運作，每年提供逾5千件校正服務，並透過全台約2200家二級實驗室傳遞國家量測標準，支撐超過4百萬件檢測服務，涵蓋半導體、醫療、能源等產業，檢測市場年產值逾2百億元。該實驗室與英國國家物理實驗室（NPL）同為國際度量衡委員會相互承認協議（CIPM MRA）簽署機構，可提供「一次校正、全球通行」服務，降低出口重複檢驗成本。
工研院指出，英國國家物理實驗室是全球頂尖的計量與應用物理研究機構，維護英國國家度量衡標準，並深度參與國際計量體系制定，在全球計量領域發展扮演關鍵角色。
英國國家科技顧問Dave Smith表示，半導體產業處於全球進步的核心地位，台灣與英國已有深厚科研合作。此次半導體計量合作將結合雙方優勢，爭取國際量測標準主導權，並樹立跨國合作典範，共同推動全球科技發展。
📌 蘋果發表會新品齊發
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言