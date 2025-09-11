影／崇越布局先進製程相關材料 明年將在德國設點
崇越科技出席SEMICON Taiwan 「2025國際半導體展」，崇越以先進製程與CoWos封裝材料，以及矽光子技術為主軸，展出從晶圓製造到封裝測試，提供材料、部品到設備的完整供應鏈解決方案。
董事長潘重良接受媒體訪問時表示，除了積極布局半導體先進製程相關材料，配合客戶擴張腳步，崇越積極前進海外設點，去年在美國德州設立辦事處，除了服務環球晶，目前也與德州儀器等幾家美國半導體廠接洽，接下來準備啟動歐洲設點計畫。崇越集團執行董事李正榮表示，美國對台關稅還未完全明朗化，目前由客戶先吸收成本，未來明朗化後會再作討論。
