影／崇越布局先進製程相關材料 明年將在德國設點

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
崇越科技展示SCIVAX的奈米壓印晶圓。記者林澔一／攝影
崇越科技展示SCIVAX的奈米壓印晶圓。記者林澔一／攝影

崇越科技出席SEMICON Taiwan 「2025國際半導體展」，崇越以先進製程與CoWos封裝材料，以及矽光子技術為主軸，展出從晶圓製造到封裝測試，提供材料、部品到設備的完整供應鏈解決方案。

董事長潘重良接受媒體訪問時表示，除了積極布局半導體先進製程相關材料，配合客戶擴張腳步，崇越積極前進海外設點，去年在美國德州設立辦事處，除了服務環球晶，目前也與德州儀器等幾家美國半導體廠接洽，接下來準備啟動歐洲設點計畫。崇越集團執行董事李正榮表示，美國對台關稅還未完全明朗化，目前由客戶先吸收成本，未來明朗化後會再作討論。

崇越科技董事長潘重良（中）、首席執行長陳德懿（左）與集團執行董事李正榮（右）合影。記者林澔一／攝影
崇越科技董事長潘重良（中）、首席執行長陳德懿（左）與集團執行董事李正榮（右）合影。記者林澔一／攝影
崇越科技引進「藍寶石單晶基板」解決高階封裝翹曲問題。記者林澔一／攝影
崇越科技引進「藍寶石單晶基板」解決高階封裝翹曲問題。記者林澔一／攝影

