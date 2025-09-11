電子紙大廠元太 勇奪台灣及亞太永續行動三項金獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技11日宣布，於指標性的永續行動獎項第五屆「TSAA台灣永續行動獎」以及第四屆「APSAA亞太永續行動獎」中表現亮眼，共囊括三座金獎、一座銀獎與一座銅獎。其中，為各縣市建立電子書閱讀器行動圖書館的公益專案「e啟讀出未來」，更是連續兩年獲得亞太永續行動獎金獎。

統計元太自2022年參賽以來，e啟讀出未來專案已贏得台灣及亞太永續行動獎共三座金獎，成為產業結合核心技術推動教育平權並創造社會共融影響力的典範。

元太科技董事長李政昊表示：「實踐環境與社會的永續，是元太科技最核心的價值。從降低營運對生態的衝擊，到推動偏教育資源平權、智慧城市減碳，我們希望用電子紙技術為社會帶來長遠貢獻。元太科技團隊連續獲得台灣及亞太永續行動金獎肯定，不僅是對團隊努力的鼓舞，更再次印證我們對『永續與獲利齊步並進』的承諾。」

在「TSAA台灣永續行動獎」中，元太科技憑藉「SDG13 提效降耗潔綠邁向淨零」與「SDG15 香山濕地電子紙看板」榮獲兩座金獎，「SDG03電子紙智慧醫療新典範」則獲得銀獎。專案均以電子紙技術為核心作為永續議題的解方，展現其在能源管理、生態守護與智慧醫療的實質應用。在「APSAA亞太永續行動獎」中，「SDG04- e啟讀出未來 - 前進雲林」再度榮獲金獎，「SDG03-永續電子紙創新致能智慧醫療」則獲得銅獎。

「SDG04- e啟讀出未來」是元太科技在社會共融專案中，最具規模與歷史的專案。以一年一縣市的腳步推動，運用視覺友善的電子紙與豐富的電子書內容，消弭偏鄉學習資源落差，落實聯合國永續目標「SDG 4教育品質」。專案在2024年捐贈雲林縣，與22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為雲林40所國小，建立電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,024台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載108本適合低、中與高年級的優質讀物，共計超過11萬冊電子書，總捐贈價值近新台幣3,000萬元，嘉惠雲林縣15,000多位學童。

自2017年專案啟動以來，「e啟讀出未來」已持續8年在全台8縣市推動，累計捐贈5,085台電子書閱讀器、48萬冊電子書，受惠學生超過6萬9千名，累積總捐贈價值近新台幣2億6千萬元。以2024年專案捐贈的11萬本電子書取代紙本書計算，扣除1,024台電子書閱讀器的總碳排放量43公噸CO₂e，整體可節省約777.6公噸CO₂e的碳排放量，相當於2座大安森林公園碳吸存量，展現出數位化閱讀在減少碳排放並促進環境永續的貢獻。

「SDG13-提效降耗潔綠邁向淨零」專案亦是永續行動獎的常勝軍，專案包含營運部門有效降低耗用能源的密集度、提高使用再生能源的比例。從2005年起，元太每年進行ISO 14064-1溫室氣體盤查，並進行外部查證。2024年全球廠區範疇一與範疇二的總排放量為26,823噸CO2e，較2023年降低21%碳排放量，較基準年2021年降低42%碳排放量。

在淨零轉型的過程，元太透過簽訂購電合約（PPA）與購買再生能源憑證（REC），2022年達RE21 （使用21%再能源）、2023年達RE36，2024年更達RE58，除超越原訂RE40目標並已提前趨近2026年RE60目標。尤其全球據點中，美國、中國大陸廠區、日本及南韓辦公室皆已達到RE100，台灣廠區亦倍增至RE21，使用的再生能源涵蓋太陽光電、風電以及台灣唯一的木質素永續生質能，展現元太科技多元綠電布局成果。

「SDG03電子紙智慧醫療新典範」統整元太多年來致力於推動電子紙在智慧醫療領域的應用成果，包括與長期與生態圈夥伴共創適合應用於智慧醫療領域的產品，例如電子紙床頭卡、醫療照護筆記本、藥盒標籤、資訊看板、健檢卡……等產品，導入國內各大醫院例如台北榮總、台中榮總、光田綜合醫院、童綜合醫院等多家醫療院所，協助打造低耗電、護眼且環保的醫療環境，改善病患就醫體驗與醫護效率，成為醫療院所的新標配。

同時，在生態保育方面，元太投入新竹香山濕地的棲地守護的工作，協助維護濕地保育區總體的生物多樣性。2024年，在與新竹市府簽訂ESG合作備忘錄後，投入「SDG15 香山濕地電子紙看板」專案，完成建置太5座大尺寸太陽能彩色電子紙生態看板，涵蓋金城湖湖畔、「賞蟹步道」入口與「風情海岸」等濕地核心路線，藉此強化資訊告示、導覽教育與棲地管理效率。生態看板回應海岸沿線的多風高鹽份的環境挑戰，採客製化規格，包含造型、軟硬體研發到施工安裝，開發出適合戶外、外觀強固的生態電子紙看板，已於2024年底投入使用至今。

電子紙顯示技術最大的特性在於用電精省，僅在更換畫面時才需消耗電力，因而與專案相同的顯示技術已廣泛用於智慧城市中的公車站牌，僅需以太陽能板供應綠電，無需自電網引電。若台灣6.4萬座公車站牌以32"電子紙看板做為顯示介面，相比同尺寸TFT-LCD站牌，5年產品最低使用年限估計，約可少產生20 萬公噸的CO2e 排放量。同時電子紙不自發光，僅透過反射環境的光線呈現畫面，在太陽光下清晰、色彩溫潤，又能兼具數位化的優勢，即時更新。因電子紙不發光的特性，不干擾動植物夜間生活，獲得「國際暗空協會（International Dark Sky Association，IDA）」的暗空（Dark Sky）認證，亦是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，適合於生態棲地中作為顯示介面。