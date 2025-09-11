快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

銳澤 SEMICON Taiwan 亮相兩大創新集塵解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
銳澤總經理周谷樺在國際半導體展與新產品「肘管集塵裝置ECD」合影。 記者李珣瑛／攝影
銳澤總經理周谷樺在國際半導體展與新產品「肘管集塵裝置ECD」合影。 記者李珣瑛／攝影

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實（7703）參加SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，展出環保高效能的「肘管集塵裝置ECD（Elbow Capture Device）」與「粉塵捕捉器PCD（Powder Capture Device）」，專為應對半導體製造Sub-Fab端長期存在的粉塵堆積與管道堵塞問題而生，有望大幅提升製程良率、降低非預期停機風險，並顯著優化營運成本，為全球半導體產業在追求更高效率、更低成本及更精密製程的道路上，注入創新動能，助力創造銳澤更為有利市場開拓競爭優勢，目前積極與客戶進行新式粉塵設備送樣階段，有望挹注在手訂單。

隨著全球半導體晶圓廠記憶體等持續擴產，先進製程技術演進對於設備與服務日益嚴謹與規格大幅提升等趨勢明確，銳澤因應此趨勢推出「肘管集塵裝置ECD（Elbow Capture Device）」，巧妙設計於Dry pump出口處，透過獨特的位移式換管機制，結合集塵與清潔功能，並可在無需停機的情況下進行管件更換與清潔，徹底顛覆了傳統清管模式，不僅大幅縮短了清管所需的非生產時間，更以機械方式清除肘管粉塵，完全不需耗費水與氣體資源，大幅降低了水電及廢氣處理成本，為半導體製造商帶來兼具效能與經濟效益的解決方案。

銳澤亦推出高效能的「粉塵捕捉器PCD（Powder Capture Device）」，旨在解決SubFab端管道粉塵堵塞導致的無預警當機問題，以及現有灑水式Local Scrubber對於先進製程中PM2.5以下微細粉塵去除效率不佳的挑戰，隨著半導體製程線寬不斷縮小，對微粒控制的要求日益嚴苛，傳統的粉塵處理方式已難以滿足先進製程的需求，且銳澤的粉塵捕捉器採用了創新的「主動式氣旋分離」技術，能有效捕捉粉塵，避免其堆積於管壁，從根本上解決粉塵堵塞的難題。

展望未來，隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，銳澤仍戮力擴大氣體二次配工程、氣體供應主系統與Turnkey統包接案，並深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，拓展面板、化工等領域接單，以增加銳澤服務領域廣度。此外，銳澤持續專注於研發更環保和高效的產品，並整合氣體製程上下游資源，積極開展日本、新加坡與美國市場等海外布局，建立國際化人才發展等三箭齊發策略，創造未來營運正成長。

半導體 晶圓廠 記憶體

延伸閱讀

崇越布局歐洲 預計2026年中德國設點

卓揆談AI新十大建設 聚焦矽光子量子科技

挪威主權基金持股穎崴5%

精測訂單看到2026年第3季

相關新聞

掃拖機器人廣告狂打最強吸力！公平會認定誇大不實

公平會近期對Roborock掃拖機器人的一支廣告影片提出警告，因為這支名為「貢丸滾去哪」的YouTube廣告，因宣稱商品...

工研院攜手英國NPL簽署合作協議 推動全球半導體量測標準化

工研院今天與英國國家物理實驗室（NPL）簽署合作協議，將在半導體量測標準展開跨國科研合作，包括共同執行研究計畫、人才交流...

電子紙大廠元太 勇奪台灣及亞太永續行動三項金獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技11日宣布，於指標性的永續行動獎項第五屆「TSAA台灣永續行動獎」以及第四屆「APS...

蘋果秋季發表會落幕 燦坤門市也掀起詢問熱潮、主流色系搶先曝光

隨著蘋果秋季發表會後，新一代Apple Watch新品、 iPhone 17系列、AirPods Pro 3正式亮相，3...

從精密機械到創藝舞台！文策院攜手上銀推人機共舞計畫

為了促成文化與科技的結合，創造多元的ESG for Culture共創案例，文化內容策進院11日與傳動暨控制科技大廠上銀...

2025國際半導體展／億光電子聚焦第三類半導體 解鎖高效能應用新紀元

億光電子（2393）將於2025 SEMICON國際半導體展中盛大展出旗下第三類半導體產品系列，全面呈現其在碳化矽（Si...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。