李俊隆：跨國性半導體產業 領導者要讓多元文化成功

台灣默克集團董事長李俊隆今天出席SEMICON Taiwan活動表示，半導體產業是跨國、跨文化的環境，企業要讓多元文化成功的要素是領導者以身作則，並制定共同目標，一旦成功將會是很強的競爭力。

SEMICON Taiwan國際半導體展今天舉行「半導體全球布局－多元文化的挑戰、共鳴與新機遇」論壇，邀請李俊隆及台積電慈善基金會執行長彭冠宇對談。

彭冠宇說，企業不應為了要多元而多元，應是為了共創價值，將不同專長的人才組合在一起較容易達成目標，個人只要將自己的部分發展好，與世界連結即可。

李俊隆表示，半導體生產從材料一路到晶片，要橫跨5.5萬公里，涉及70多個國家，因此半導體產業是跨國、跨文化的環境。

談到多元文化的挑戰，李俊隆以過去經驗為例說，之前德國同事升職，約他一起吃午餐祝賀，卻因沒有事先約而遭到拒絕，這是價值觀不同，不代表對方喜歡或不喜歡，因為德國人養成教育是按部就班，每件事都要有計畫。

李俊隆表示，價值觀不同可能帶來溝通的挑戰，也可能進一步帶來歸屬感的挑戰，不過，同時有很多機會，多元的團隊可以激發出創新，爆發力也會更強。吸納不同文化養分是企業成功壯大的要點之一。

李俊隆說，企業要讓多元文化成功的要素是領導者要以身作則，應對於不同文化展現高度興趣並去了解。此外，還要有共同目標，否則可能變成多頭馬車，團隊會停在原點不動。