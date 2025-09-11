蘋果秋季發表會落幕 燦坤門市也掀起詢問熱潮、主流色系搶先曝光
隨著蘋果秋季發表會後，新一代Apple Watch新品、 iPhone 17系列、AirPods Pro 3正式亮相，3C通路商燦坤（2430）表示，全台門市除了湧入不少諮詢人潮關切預購優惠資訊之外，顏色選擇也成為討論熱烈的焦點。
燦坤指出，公司是國內目前擁有最多Apple專櫃的通路，據內部調查，燦坤門市詢問iPhone 17系列新品，果粉最想購買的主流色系，像是iPhone Air以輕薄設計與「天藍」色系最受矚目。
iPhone 17系列則以「霧藍」與「白」色，受到年輕族群的喜愛，成為主流色系選擇，但也有部分果粉，偏好薰衣草紫與鼠尾草綠，不過，不管是哪一色系的支持者，果粉的重點均在於「能第一手預購到」，才是最大重點；在高階機種的iPhone 17 Pro與Pro Max，以新色的「宇宙橙」及經典「藏藍」掀起高度的話題。
燦坤表示，依照以往市場經驗，iPhone的新色，往往最具吸引力，預期「宇宙橙」將成為今年首波的熱銷色，但燦坤也看好藍色系(天藍/藏藍/霧藍)在今年iPhone上，仍展現強勁的市場吸引力，而獨特色系的推出，也有機會進一步帶動與刺激果粉換機潮。
燦坤也貼心提醒果粉，不管鍾愛哪個色系，買新手機記得要加購燦坤獨家JustCare行動裝置險（市價3,450元~5,490元），無論是手滑摔壞、輾壓破碎，抑或是泡水故障，甚至是遭竊損失，皆能享有每年最高三次免費維修或付費置換的保障。
燦坤也提及，原本預期今年的iPhone 17系列新品會受到關稅影響，產生預期漲價的可能性，但如今在晶片、性能提升下，幾乎維持與iPhone 16系列相同價格，尤其在這個萬物皆漲的通膨時代，這次iPhone 17系列的訂價，相對而言，反而降價了，對於想要入手iPhone 17系列的消費者，可說是一大好消息！燦坤也樂觀看待這次的蘋果秋季發表會，預計可帶動相關業績成長。
燦坤表示，全台104家Apple shop已開放Apple Watch新品預購活動，預購指定款Apple Watch新品就送指定充電頭商品；燦坤也將於12日晚上8時在燦坤官網正式開放預購iPhone 17系列新機，每個會員帳號或統一編號限購1台，Surpass會員可預購至多2台，Surpass會員預購成功加碼贈60W充電線(市價350元)，預購付款僅限信用卡付款(信用卡綁定行動支付付款將無法享有活動優惠)。
燦坤強調，只要在燦坤線上購物成功預購者，保證開賣日19日11:00門市營業時，即可至預購時選定的指定門市馬上搶先取得預購的Apple新機。
