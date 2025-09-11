從精密機械到創藝舞台！文策院攜手上銀推人機共舞計畫

為了促成文化與科技的結合，創造多元的ESG for Culture共創案例，文化內容策進院11日與傳動暨控制科技大廠上銀科技（2049）簽署「舞動科技，創藝無限」合作意向書(MOU)，建立穩定的合作關係，並開啟人機共舞計畫。

未來雙方將共同推動「機器手臂推廣創作培力計畫」，由文策院文化創業加速器團隊「大可創藝」、成功大學參與協作，將機器手臂與舞蹈編程技術整合，期盼透過跨領域合作，展現文化內容與科技應用融合的可能。

上銀成立於1989年，為全球知名精密機械製造公司，2018年台中世界花卉博覽會，從聆聽花開的聲音開始，投入科技與藝術跨域創作，將產品融入藝術裝置，讓機械不只工業應用，而是進入多元的文化領域。

此次計畫初期將以「機器手臂創作工作坊」為起點，上銀提供設備與技術支持、大可創藝負責設計應用、成功大學導入研究與教學架構。工程師與藝術家將在同一場域交流，期盼建立創作與教育模組，降低技術門檻並培育跨域人才，相關成果未來可望擴散，並應用於更多創作與教學場域。

此次跨界合作也期盼達到五項效益：一、降低技術門檻：簡易化機器手臂編程介面將讓藝術家輕鬆上手，開啟更多跨領域創作可能；二、激發跨界合作：促進藝術與科技領域交流，孵化更多藝術專案；三、深化技術應用：提升機器手臂在表演藝術、劇場設計與互動裝置中的應用潛力。

四、開創人機共舞：機器手臂成為舞台上與表演者共演的創新模式；五、鏈結廣泛資源：提供藝術家創作所需的支持與協助，並吸引更多企業投入，促進技術與藝術的深度融合。

文策院院長王敏惠表示，文策院促成上銀與大可創藝的合作，創造了新的ESG範例，台灣的科技及精密機械能量豐沛，現在能進入藝術領域共創，展現新的可能、開創新的合作模式，更能進一步帶動人才培育與產業轉型。

未來文策院會更積極接軌企業端及文化端，透過兩方的合作火花，讓企業端的ESG目標能同時實現文化價值與社會貢獻，讓文化端有機會開展新的文化面貌。

上銀董事長卓文恒表示，與文策院的合作，希望透過跨界協作將科技帶入不同領域，讓機器手臂成為藝術家的新工具，不再只是冰冷的技術，而是能激發創意的媒介，也期望透過這項計畫，培養更多能駕馭科技與創意的人才，提升台灣文化內容在國際舞台上的競爭力。