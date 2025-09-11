崇越布局歐洲 預計2026年中德國設點
崇越科技擴大海外布局，繼去年下半年在美國達拉斯設立辦事處，崇越科技董事長潘重良今天透露，下個月會飛歐洲一趟，可能拍板歐洲設點計畫，預計明年中會先在德國德勒斯登設立辦事處，後續考慮在捷克靠德國邊境的烏斯季（Usti）設立倉儲據點。
潘重良今天在SEMICON Taiwan國際半導體展接受媒體訪問，他表示，除了積極布局半導體先進製程相關材料，配合客戶擴張腳步，崇越積極前進海外設點，去年在美國德州設立辦事處，除了服務環球晶，目前也與德州儀器（TI）等幾家美國半導體廠對接中。接下來，準備啟動歐洲設點計畫。
崇越首席執行長陳德懿表示，崇越海外設點計畫主要跟隨客戶腳步，所有設點位置都是半導體聚落。崇越到歐洲設點其實已評估許久，隨客戶先把海外設廠重點先放在美國，接下來會慢慢往歐洲移動。
另外，崇越耕耘廠務工程多年，從無塵室建置、廢水處理、機電空調到廠務工程，已在新加坡、越南、馬來西亞等地累積豐富實績。潘重良今天說，目前海外接案全滿，在手案量超過新台幣百億元。
崇越剛公布今年前8月營收441.9億元，較去年同期成長23.5%，創歷年同期新高。法人分析，隨半導體產業成長，以及海外攻城略地，樂觀預估崇越明年營運可望維持雙位數成長。
崇越深耕半導體上游材料，包含光阻、晶圓、石英製品、研磨液等關鍵材料，市占率居於領先，另外崇越也開發先進封裝製程所需的膠材、膜材與載具等，提供半導體客戶一站式服務。
今年半導體展，崇越以先進製程與CoWos封裝材料，以及矽光子技術為主軸，展出從晶圓製造到封裝測試，提供材料、部品到設備的完整供應鏈解決方案。
其中崇越展出運用藍寶石基板，提供晶圓與面板級封裝用防翹曲載具解決方案，為一大亮點。崇越表示，隨著晶片尺寸愈做愈大，傳統玻璃載具的強度已難以支撐製程需求，容易造成晶圓翹曲與良率下降。藍寶石單晶基板的強度是玻璃的6倍，可抑制晶圓翹曲並具高穿透率，滿足面板級封裝（PLP）製程的需求，展現出優異穩定性。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果懶人包8新品／iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3增即時翻譯
📢 Joeman搶先開箱iPhone 17實機！狂讚「2大相機功能」：真的超實用
📢 iPhone 17讓蘋果舊換新全面掉價！舊機1天少5千 新價格一次看
📢 愛瘋17沒漲價還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
📢 預購買哪款iPhone 17？iPhone Air只有eSIM 圖解4支手機差異
📢 iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言