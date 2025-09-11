快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

Agility獲輝達投資 佳能爭取合作機器人視覺模組

中央社／ 台北11日電
能率董事長董俊仁（左） 與副董事長董俊毅（右）。記者陳昱翔／攝影
能率董事長董俊仁（左） 與副董事長董俊毅（右）。記者陳昱翔／攝影

美國人型機器人公司Agility Robotics宣布，在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資；能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前已共同投資Agility Robotics新台幣3億元；Agility創辦人將於24日訪台，首站行程就安排拜訪佳能，雙方有望合作開發量產機器人視覺模組。

Agility Robotics發布新聞稿宣布，與NVIDIA的關係不僅僅是技術合作，也在C輪融資中獲得NVentures（Nvidia的風險投資部門）的投資；AgilityRobotics將繼續與NVIDIA合作開發下一代AI加速機器人技術。

外傳NVIDIA投資Agility Robotics的金額約2000萬至3000萬美元，但並未獲得證實。

Agility Robotics是一家雙足Mobile ManipulationRobot（MMR）公司，創造首款全球商業化應用的人形機器人產品Digit，客戶包含物流巨頭GXO Logistics和電商龍頭Amazon等。

能率集團積極布局機器人領域，旗下能率亞洲先前已宣布，連同佳能等其他關係企業，簽約投資美國機器人公司Agility Robotics約1000萬美元（約新台幣3億元）；除了投資外，佳能也積極爭取Agility Robotics機器人視覺模組的合作開發與生產製造。

此外，Agility Robotics創辦人赫斯特（JonathanHurst）將於24日來台參訪，首發站就安排在佳能企業，預料雙方將針對機器人視覺模組領域討論。

2025年被視為人形機器人元年，能率集團先前宣布，旗下包括能率創新、佳能等，共同攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics，佳能也接獲MantisRobotics的感測器訂單，初期約300套，預計第4季出貨，能率創新有望代工組裝機器人手臂。

佳能進一步指出，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且人形機器人一台至少8顆鏡頭，視覺模組產品單價（ASP）更高，預估新產品如機器人視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。

Agility Robotics強調，他們目標是製造可在動態環境中與人類一起移動、工作和適應的機器人，多年來NVIDIA幫助Agility Robotics在雙足人形機器人中，實現突破的AI和自主性，透過NVIDIA AI基礎設施和開發框架，可訓練強大的模型，即時處理感測器資料。

Agility Robotics指出，隨著機器人技術進入下一階段，在倉庫、工廠、家庭、醫院、酒店、辦公室和零售店進行大規模部署，NVIDIA的技術平台可提供運算效能和靈活性。

佳能 機器人

延伸閱讀

3年砸3億元開發熱像夜視三光模組 晶瑞光電搶進無人機戰局

甲骨文領軍 美AI股狂飆 輝達、超微及台積ADR也勁揚

輝達、安謀推新品 助攻台積電營運

新北加開NVIDIA認證課程 免費學AI拿證書開放報名

相關新聞

SEMI全球主席：台灣是世界半導體中心

國際半導體展SEMICON Taiwan昨天開幕，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Man...

掃拖機器人廣告狂打最強吸力！公平會認定誇大不實

公平會近期對Roborock掃拖機器人的一支廣告影片提出警告，因為這支名為「貢丸滾去哪」的YouTube廣告，因宣稱商品...

蘋果四款新iPhone來了 台積、大立光等蘋概受惠

蘋果台北時間昨（10）日凌晨舉行秋季新品發表會，端出四款iPhone新機、最新無線耳機AirPods Pro 3及三款新...

「蘋果鏈」衝鋒 鴻海20萬人趕工 確保如期交貨

蘋果昨（10）日推出四款新iPhone，點燃大陸「蘋果鏈」旺季效應。陸媒報導，鴻海集團旗下富士康鄭州港區全速運轉，近20...

漢測連虧10年後業績大爆發 探針卡是未來成長關鍵 能重演漢微科傳奇？

半導體設備代理大廠漢民集團旗下漢測，曾連虧十年、多次轉型。如今靠自主研發客製化設備、探針卡業務崛起，去年業績爆發，能否重演漢微科傳奇，備受矚目。

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

過去陸續服務於特斯拉（Tesla）與超微（AMD）負責核心業務，被譽為矽谷「晶片大神」之稱的Tenstorrent執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。