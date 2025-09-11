Agility獲輝達投資 佳能爭取合作機器人視覺模組

美國人型機器人公司Agility Robotics宣布，在C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資；能率集團旗下能率亞洲、佳能等先前已共同投資Agility Robotics新台幣3億元；Agility創辦人將於24日訪台，首站行程就安排拜訪佳能，雙方有望合作開發量產機器人視覺模組。

Agility Robotics發布新聞稿宣布，與NVIDIA的關係不僅僅是技術合作，也在C輪融資中獲得NVentures（Nvidia的風險投資部門）的投資；AgilityRobotics將繼續與NVIDIA合作開發下一代AI加速機器人技術。

外傳NVIDIA投資Agility Robotics的金額約2000萬至3000萬美元，但並未獲得證實。

Agility Robotics是一家雙足Mobile ManipulationRobot（MMR）公司，創造首款全球商業化應用的人形機器人產品Digit，客戶包含物流巨頭GXO Logistics和電商龍頭Amazon等。

能率集團積極布局機器人領域，旗下能率亞洲先前已宣布，連同佳能等其他關係企業，簽約投資美國機器人公司Agility Robotics約1000萬美元（約新台幣3億元）；除了投資外，佳能也積極爭取Agility Robotics機器人視覺模組的合作開發與生產製造。

此外，Agility Robotics創辦人赫斯特（JonathanHurst）將於24日來台參訪，首發站就安排在佳能企業，預料雙方將針對機器人視覺模組領域討論。

2025年被視為人形機器人元年，能率集團先前宣布，旗下包括能率創新、佳能等，共同攜手投資美國機器人公司Mantis Robotics，佳能也接獲MantisRobotics的感測器訂單，初期約300套，預計第4季出貨，能率創新有望代工組裝機器人手臂。

佳能進一步指出，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且人形機器人一台至少8顆鏡頭，視覺模組產品單價（ASP）更高，預估新產品如機器人視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。

Agility Robotics強調，他們目標是製造可在動態環境中與人類一起移動、工作和適應的機器人，多年來NVIDIA幫助Agility Robotics在雙足人形機器人中，實現突破的AI和自主性，透過NVIDIA AI基礎設施和開發框架，可訓練強大的模型，即時處理感測器資料。

Agility Robotics指出，隨著機器人技術進入下一階段，在倉庫、工廠、家庭、醫院、酒店、辦公室和零售店進行大規模部署，NVIDIA的技術平台可提供運算效能和靈活性。